MAXUS: надійна безпека електромобілів для бізнесу

MAXUS — перший бренд в Україні, що спеціалізується виключно на електричних комерційних авто, демонструє серйозний підхід до безпеки на кожному етапі: від інженерної розробки до щоденної експлуатації.

Більшість електрокарів модельного ряду створені з нуля як електричні. Це дозволяє інтегрувати сучасні системи захисту та ADAS (системи допомоги водієві). Всі моделі оснащені системами автоматичного гальмування (AEB), попередження про зіткнення (FCW), контролю сліпих зон, утримання в смузі руху та адаптивного освітлення.

Загалом безпека для бренду — це не опція, а основа. Компанія приділяє найвищу увагу дотриманню безпекових стандартів. Наприклад, eTERRON 9 став першим електропікапом, що отримав найвищу оцінку — 5 зірок від незалежної європейської програми оцінки безпеки нових автомобілів Euro NCAP за новими стандартами тестування. Крім того, за результатами випробувань Euro NCAP, автомобіль eDELIVER 5 отримав відзнаку Platinum за загальний рівень безпеки. Модель продемонструвала високі бали у категоріях "Запобігання аваріям" та "Пост-аварійна безпека", завдяки чому бренд ідеально підходить для доставок та загалом їзди жвавим містом. Електромобілі MAXUS — це не просто сучасний транспорт, а стратегічне рішення. Це спосіб зменшити витрати на паливо та обслуговування: жодної заміни мастил, фільтрів чи вихлопних систем, як у дизельних авто. До того ж, електромобілі мають перевагу над авто з ДВЗ при русі по місту, адже з рекуперацією, авто може підзаряджати саме себе.

Кожна модель має різні ступені рекуперації, передові системи допомоги водієві, міцні кузови з зонами деформації та набір подушок безпеки. Системи освітлення виконані за LED-технологією для покращення видимості за будь-яких умов.

У порівнянні з конкурентами у сегменті електричних авто (LCV), моделі MAXUS вирізняються комплексним підходом до інженерії, що поєднує високий рівень безпеки, ефективність і функціональність. Наприклад, електропікап eTERRON 9 має вражаючий запас ходу до 566 км, що значно перевищує середні показники у цьому класі, дозволяючи виконувати тривалі маршрути без частих підзарядок. У той же час, фургон eDELIVER 9 демонструє вантажопідйомність до 1275 кг, що дозволяє перевозити великі об’єми товарів без компромісів щодо автономності чи простору. На відміну від багатьох конкурентів, які адаптують існуючі моделі під електротягу, автомобілі MAXUS спроєктовані з нуля як електричні, що дозволяє інтегрувати передові системи безпеки, оптимізувати простір і досягати кращої енергоефективності. Завдяки цьому автомобілі MAXUS стають вигідним і надійним вибором для щоденних бізнес-задач.

Для корпоративних клієнтів важлива не лише безпека як така, а і впевненість у сервісному супроводі. Саме тому ТОВ "РСА Україна" — офіційний імпортер бренду — забезпечує повну підтримку: від тест-драйву до післягарантійного обслуговування, включно з наявністю запчастин. Це мінімізує ризики простою автопарку.

У найближчих планах MAXUS — розширення дилерської мережі, посилення співпраці з логістичними компаніями, а також просування рішень для муніципалітетів, що розглядають "зелену" модернізацію транспорту. Український ринок отримає електромобілі, які не просто зручні в експлуатації, а й безпечні на кожному кілометрі.