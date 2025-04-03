Майданчик УУБ охопив понад 40% торгів із малої приватизації у березні

Майданчик Української універсальної біржі у 2025-му продовжує утримувати лідерство за напрямком торгів "мала приватизація".

За підсумками березня тут підготували найбільшу кількість потенційних інвесторів — 61 учасник. Серед найцікавіших та найпривабливіших об’єктів через майданчик УУБ цього місяця переможці аукціонів придбали єдиний майновий комплекс ДП "Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості" на Київщині, адміністративну будівлю на Рівненщині, групу приміщень у Запоріжжі, магазин на Сумщині, торгово-відпочинковий комплекс на Чернігівщині тощо.

За результатами торгів березня завдяки професійній роботі майданчика УУБ бюджети організаторів отримають понад 140 млн грн. А це 42% від загальних обсягів надходжень за цим напрямком торгів.

Традиційно майданчик УУБ утримує лідерські позиції не лише за підсумками березня, а й загалом за 1 квартал 2025-го року. За три місяці тут підготували майже 160 учасників. А переможці сплатять до державного та місцевих бюджетів понад 150 млн грн. А це чверть від загального доходу від малої приватизації.

Загалом у системі Прозорро.Продажі у 2025-му відбулося уже 276 успішних аукціонів (із них 124 у березні). Вони принесли організаторам понад 628 млн грн, із яких більше 331 млн грн "вторгували" у березні.

Нині у системі 149 актуальних оголошень із продажу об’єктів малої приватизації. Серед найцікавіших ЄМК ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод", ЄМК ДП "Київський експертно-технічний центр Держпраці", великі адміністративні недобудови у середмісті столиці тощо. Із усіх питань підготовки та участі у торгах консультують менеджери майданчика УУБ.