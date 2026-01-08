Міністр Олексій Соболев: ДП "Ліси України" завершує 2025 рік із рекордними відрахуваннями до бюджету

Реформа лісової галузі в Україні демонструє практичні економічні результати завдяки комплексним змінам в управлінні, контролі та впровадженню ринкових інструментів реалізації продукції. Про це заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у новому інтерв’ю.

За його словами, за підсумками 2025 року державне підприємство "Ліси України" перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток. Такі показники суттєво перевищують докризовий рівень та стали можливими завдяки централізації управління, прозорим правилам роботи та формуванню передбачуваного ринку збуту.

"Сьогодні ми говоримо про монетизацію лісу як економічного ресурсу. Вона зростає через інвестиції, прозорість і посилення системи контролю", - наголосив Олексій Соболев.

В 2025 році на підприємстві сформована наглядова рада, ініційовано низку аудитів, створені додаткові незалежні інструменти контролю (комплаєнс, управління ризиками тощо) за всіма процесами, в тому числі кадровими призначеннями. Крім того, посилено прозорість системи реалізації продукції – відтепер у публічному доступі є детальна інформація щодо кожної укладеної біржової угоди підприємства.

"Відкритий і конкурентний доступ до сировини створив умови, за яких бізнес навіть в умовах війни інвестує у збільшення виробництва . Окремо ми вже організували повне відкриття інформації про покупців: ринок бачить, хто купує деревину, які обсяги в розрізі видів деревини, а також буде відкрита інформація про недоброчесних учасників і тих, хто не виконує зобов’язання" - підкреслив міністр.

Олексій також відзначив, що ринок готовий споживати значно більші обсяги деревини. Сьогодні ж українські деревообробні підприємства завантажені менш ніж наполовину. Основна причина — дефіцит сировини, спричинений надмірною зарегульованістю: застарілими санітарними правилами, неефективністю окремих екологічних процедур і часто невиправданими обмеженнями на господарську діяльність у лісах. При цьому обсяги легальних рубок в Україні в рази нижчі, ніж у більшості європейських країн, тоді як значна частина лісів старіє і втрачає ресурсну цінність.