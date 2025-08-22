Михайло Халамандро: яким має бути підприємець 2025 року

У світі, де війна та економічні кризи стають викликами для кожного бізнесу, історія Михайла Халамандра доводить: справжнє лідерство полягає у здатності бачити можливості там, де інші бачать лише перешкоди. Понад двадцять років тому він почав свій шлях у рідному Рожнові на Івано-Франківщині, а сьогодні його компанія China-Trans перетворилася на міжнародного гравця з командами в Україні, Польщі, Китаї та США.

Бізнес, що росте навіть у війну

Показовий факт: у роки війни фінансова динаміка компанії не знизилася, а навпаки зросла на 35%. Це результат системного управління, чіткої комунікації з регіональними директорами та постійних інновацій. Щотижневі Zoom-зустрічі з командою та мотиваційні програми формують міцний фундамент для розвитку й злагодженої роботи колективу.

Оптова торгівля та клієнти

Окрім логістики та IT-рішень, компанія активно розвиває оптову торгівлю товарами народного споживання та сувенірною продукцією. Її діяльність представлена на ключових оптових ринках — в Одесі та Чернівцях.Клієнтами China-Trans є всі регіони України, а також партнери в Румунії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Молдові. Частково компанія співпрацює з ринками Канади та США, що робить її бізнес по-справжньому глобальним.

Інновації як стратегія

China-Trans відома не лише логістикою, а й власними технологічними розробками. Компанія створила унікальну IT-платформу для управління імпортом і транспортом, що скоротила час обробки замовлень майже на третину. Паралельно Халамандро запустив патентовану лінію екологічних новорічних ялинок, які підкорили ринки ЄС та США завдяки зручній конструкції та зниженим витратам на перевезення.Не менш важливим став контроль якості у Китаї з використанням AI-технологій: завдяки цьому рівень браку знизився з 7% до 1,8%. А запуск B2B-платформи для гуртових клієнтів у США та Європі дав змогу збільшити клієнтську базу на 40% за один рік.

Глобальна присутність

Сьогодні компанія працює з Україною, Польщею, Німеччиною, Італією, країнами Балтії та Китаєм, а також активно освоює Францію, Іспанію та Нідерланди. У США продукція China-Trans уже доступна на Amazon, Walmart Marketplace та Etsy. Це дозволяє бренду впевнено конкурувати на глобальному рівні.

Соціальна відповідальність

Михайло Халамандро переконаний: бізнес має служити суспільству. Щороку компанія інвестує 5–7% чистого прибутку у соціальні та екологічні проєкти. Серед них — відновлення дитячих майданчиків, закупівля обладнання для лікарень, перехід на екологічні матеріали у виробництві та допомога родинам, що постраждали від війни. За останні роки на благодійність було передано понад $25,000.

Визнання та вплив

China-Trans підтвердила міжнародні стандарти якості (ISO 9001, ISO 14001, CE Certification) і отримала відзнаку China Trade Partnership Recognition. Сам Михайло активно бере участь у професійних асоціаціях та форумах, представляючи Україну на глобальних майданчиках. Його ініціативи у сфері прозорості тарифів та електронного митного оформлення вже стали прикладом для ринку.

Підсумок

Михайло Халамандро — це не лише успішний підприємець, а й приклад того, як український бізнес може інтегрувати інновації, соціальну відповідальність і міжнародне партнерство. Його історія доводить: справжній розвиток починається там, де є сміливість мислити глобально.