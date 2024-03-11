На голландських аукціонах УУБ ціна на деревину знижувалась, іноді на 20%

Найбільше було реалізовано сосни, твердолистяних порід та ялини, де їх частка склала 55,5%, 17,6% і 5,8% відповідно.

В період з 26.02 по 01.03 2024 року на торгах Української універсальної біржі профільними підприємствами було придбано понад 165 тис. куб. м необробленої деревини, а держава отримала в загальному 368,53 млн грн.

Найбільше було реалізовано сосни, твердолистяних порід та ялини, де їх частка склала 55,5%, 17,6% і 5,8% відповідно.

Разом з тим понад 17 тис. куб. метрів ресурсу було реалізовано на торгах за голландською моделлю. Потрібно зазначити, що за деякими позиціями ціна на лоти знижувалась на 20%. В результаті цих торгів продавці отримають понад 27,48 млн грн.

"Сьогодні ми проводимо торги як на підвищення ціни, так і на зниження початкової вартості. Таким чином біржова торгівля дозволяє саме представникам галузі визначати реальну вартість на ресурс, яка складається у поточному періоді. Ми спостерігали як на голландських аукціонах початкова вартість кругляка знижувалась й на 20%. Підприємства, користуючись нашими аналітичними сервісами, можуть формувати свою стратегію на найближчі періоди, в т.ч. й на квартальні торги, які скоро відбудуться", - розповідає Сергій Гладкий, директор Української універсальної біржі.