На майданчику УЕБ оголосили перший аукціон із розподілу квот підтримки зеленої енергетики

ДП "Гарантований покупець" оголосив перший аукціон з розподілу квоти підтримки для об'єктів електроенергетики, що виробляють енергію з сонця.

ДП "Гарантований покупець" оголосив перший аукціон із розподілу додаткової річної квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання.

Енергію закуплятимуть з об’єктів енергетики, які знаходяться на лівому березі Дніпра. Обсяг закупівлі – 11 тисяч кіловатів енергії сонячного випромінювання. Стартова ціна лота – 9 євроцентів.

Традиційно, організатор та учасники торгів працюватимуть у системі через електронні майданчики.

Зважаючи, що Українська енергетична біржа відіграє ключову роль у розвитку енергетичного сектора України та уже давно і плідно співпрацює із ДП "Гарантований покупець", аукціон із розподілу квот підтримки оголосили через майданчик УЕБ.

"Сьогодні ми запрошуємо виробників сонячної енергії до співпраці та участі у торгах, які відбудуться 31 жовтня 2024 року. Разом з тим ми очікуємо, що найближчим часом подібні аукціони будуть оголошені й для виробників вітрової та гідроенергії. Поки це будуть пілотні торги, за результатами яких ДП "Гарантований покупець" буде приймати відповідні рішення", – прокоментував Олександр Коваленко, Генеральний директор, ТОВ "УЕБ".