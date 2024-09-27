На майданчику УЕБ оголосили перший аукціон із розподілу квот підтримки зеленої енергетики
ДП "Гарантований покупець" оголосив перший аукціон із розподілу додаткової річної квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання.
Енергію закуплятимуть з об’єктів енергетики, які знаходяться на лівому березі Дніпра. Обсяг закупівлі – 11 тисяч кіловатів енергії сонячного випромінювання. Стартова ціна лота – 9 євроцентів.
Традиційно, організатор та учасники торгів працюватимуть у системі через електронні майданчики.
Зважаючи, що Українська енергетична біржа відіграє ключову роль у розвитку енергетичного сектора України та уже давно і плідно співпрацює із ДП "Гарантований покупець", аукціон із розподілу квот підтримки оголосили через майданчик УЕБ.
"Сьогодні ми запрошуємо виробників сонячної енергії до співпраці та участі у торгах, які відбудуться 31 жовтня 2024 року. Разом з тим ми очікуємо, що найближчим часом подібні аукціони будуть оголошені й для виробників вітрової та гідроенергії. Поки це будуть пілотні торги, за результатами яких ДП "Гарантований покупець" буде приймати відповідні рішення", – прокоментував Олександр Коваленко, Генеральний директор, ТОВ "УЕБ".