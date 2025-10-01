На УЕБ зафіксовано рекордний показник виконання договорів купівлі-продажу деревини – понад 91%

Українська енергетична біржа проводить регулярні торги необробленою деревиною, дотримуючись принципів конкурентності, прозорості та доступності. Особливу увагу біржа приділяє належному виконанню укладених договорів. Для цього на ліцензованій торговій платформі функціонує система моніторингу, яка передбачає постійний діалог з учасниками, консультаційний супровід чинних контрактів та контроль передачі реалізованої сировини покупцеві.

Крім цього, УЕБ пропонує зручний – модуль аналітики із щоденним оновленням даних про виконання договорів, доступний усім користувачам на сайті біржі.

Станом на 1 жовтня 2025 року, за підсумками III кварталу, загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ склав 91,4% – це рекордний показник. Його вдалося досягти завдяки системній роботі біржі, відповідальному ставленню учасників торгів до зобов’язань та ефективним реформам, запровадженим у лісовій галузі.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП "Ліси України" – 553 282,638 м3, фактично відвантажено – 507 638,305 м3 або 91,8%, що є рекордним показником серед всіх продавців. Комунальні лісові господарства продали 9 812,175 м3 ресурсу, фактично відвантажено 7 858, 353 м3, що складає 80,1%. Інші продавці реалізували 15 500,588 м3 сировини, фактично відвантажено 13 253,581 м3 або 85,5%.

У розрізі офісів ДП "Ліси України" найбільше необробленої деревини продав Столичний офіс – 267 542,532 м3, фактично відвантажено 242 764,807 м3, що складає 90,7%. Карпатський лісовий офіс реалізував 158 802,13 м3 ресурсу, фактично відвантажено 150 414,874 м3 або 94,7%. Подільський лісовий офіс продав 126 937,976 м3 сировини, фактично відвантажено 114 458,624 м3 сировини, що складає 90,2%.

"За результатами III кварталу поточного року ми маємо рекордний рівень виконання договорів купівлі продажу необробленої деревини – 91,4%. Дякуємо всім учасникам за сумлінне виконання зобов’язань. Українська енергетична біржа є надійним майданчиком для проведення торгових операцій. Про це свідчать факти!" – зазначив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.