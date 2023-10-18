На УУБ успішно пройшли голландські аукціони з продажу фансировини

16 та 17 жовтня на майданчику ліцензованої Української універсальної біржі успішно було проведено торги з продажу деревини породи вільха та береза за методом голландського аукціону.

На продаж фансировину виставляли лісові господарства Рівненської, Волинської, Житомирської, Київської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Сумської, Чернігівської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Всього було реалізовано понад 80 669 м. куб. деревини, що становить 93% від виставленого обсягу. Торги проходили конкурентно, оскільки в них взяли участь понад 25 підприємств.

"Голландські аукціони – це ще один ринковий торговий інструмент, який дозволяє всім без виключення деревообробникам на конкурентних умовах забезпечити себе сировиною, а лісовим господарствам - реалізувати ресурс за її реальною вартістю, що складається на сьогодні. В результаті цього ми спостерігаємо збалансування ринку деревини та отримуємо реальні цінові індикативи", – зазначив Сергій Гладкий, директор ТОВ "УУБ".