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18.10.2023, 16:56

На УУБ успішно пройшли голландські аукціони з продажу фансировини

На УУБ успішно пройшли голландські аукціони з продажу фансировини - Фото

16 та 17 жовтня на майданчику ліцензованої Української універсальної біржі успішно було проведено торги з продажу деревини породи вільха та береза за методом голландського аукціону. 

На продаж фансировину виставляли лісові господарства Рівненської, Волинської, Житомирської, Київської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Сумської, Чернігівської, Львівської та Івано-Франківської областей. 

Всього було реалізовано понад 80 669 м. куб. деревини, що становить 93% від виставленого обсягу. Торги проходили конкурентно, оскільки в них взяли участь понад 25 підприємств. 

"Голландські аукціони – це ще один ринковий торговий інструмент, який  дозволяє всім без виключення деревообробникам на конкурентних умовах забезпечити себе сировиною, а лісовим господарствам -  реалізувати ресурс за її реальною вартістю, що складається на сьогодні. В результаті цього ми спостерігаємо збалансування ринку деревини та отримуємо реальні цінові індикативи", – зазначив Сергій Гладкий, директор ТОВ "УУБ".

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Теги: УУБ
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