Навчатися у кращих: Hillel IT School отримала звання кращої у підготовці QA-інженерів 2024

Завдяки інноваційним навчальним програмам, викладачам-практикам з топових ІТ-компаній та постійній адаптації під потреби ринку Hillel IT School вдається понад 11 років успішно навчати студентів. А саме допомагати їм отримувати знання та навички, щоб бути затребуваними спеціалістами на ринку праці. Один з напрямів компанії QA- тестування, за кращу підготовку експертів якого і було відзначено школу премією Ukrainian Business Award.

До фіналу рейтингу найкращих увійшли всього 10 компаній, серед яких перше місце посіла Hillel IT School, набравши максимальну кількість балів – 100. Для формування списку враховувались критерії: кількість тем та рівнів складності курсів, типи занять (індивідуальні, групові, корпоративні), спектр сфер застосування (ПЗ, мобільні застосунки, геймінг, диджитал), навчальна платформа, відео матеріали, методичні посібники, інші бонуси для навчання та інші.

QA-тестування — це не просто виконання обов'язкової процедури для перевірки будь-якого ІТ-продукта. Це важлива ланка у впровадженні високоякісних продуктів на ринок. І тому підготовка високопрофільних QA-спеціалістів — це невіддільна складова, підкреслюють у школі.

"Нас продовжують обирати студенти та компанії, які замовляють навчання для своїх співробітників. Це головні наші амбасадори. Якщо вони радять, значить ми отримали найвищий бал. Та коли отримуємо відзнаки у рейтингах відповідно всебічному аналізу показників — це однозначно надихає команду і показує, що ми все правильно робимо й далі будемо рухатись зазначеним шляхом," – підкреслив Вадим Друмов, СЕО та співзасновник Hillel IT School.

Окрім статусу "Краща школа з навчання професії QA-тестувальника 2024", свої відзнаки отримали й співробітники компанії: викладач та керівник QA-напряму Олександр Голубішко та Product Owner Hillel IT School Євген Мощенський.

"Наразі в Україні стан на ринку ІТ насправді далеке від ідеального, але це не біда, а пошук нових рішень та можливостей. Саме тому ми не відходимо від нашої стратегії: програми готуємо виключно згідно з аналізом та потреб ринку, співпрацюємо з кращими викладачами, використовуємо інноваційні інструменти для навчання. Це робить процес навчання в Hillel IT School інтерактивним, ефективним і цікавим. Все для того, щоб ті, хто у нас навчається, мали актуальні знання, навички та конкурентні переваги на ринку праці" – зазначає Євген Мощенський, Product Owner Hillel IT School.

Серед показників, які було високо оціненим:

зручна платформа Hillel LMS, в якій завжди під рукою записи відеозанять, всі навчальні матеріали та спілкування з викладачами, одногрупниками тощо. Це загальнодоступні застосунки для iOS та Android.

універсальний довідник українською мовою для IT фахівців — ITWiki. Тут в одному місці згенеровано базу корисної термінології

спеціальний розділ працевлаштування в Hillel LMS, де в одному місці публікуються сотні відбірних вакансії від ІТ-компаній та відповідних майданчиків. А студент завдяки автоматизованому конструктору може швидко скласти якісне резюме.

запуск унікального в галузі освітнього соціального проєкту Hillel Reality Program, де студенти отримують досвід роботи в створенні реального соціального важливого продукту.

Щороку експерти UBA оцінюють понад 800 номінантів, із яких обирають лише кілька переможців із найкращими досягненнями.Ця нагорода не лише констатує досягнення, а й стимулює до подальшого підвищення стандартів, сприяючи розвитку бізнесу, – акцентують в компанії UBА.

Hillel IT School понад 11 років навчає ІТ та Digital. 60+ курсів актуальних професій, 400+ топових експертів-практиків та інтерактивне навчання. За цей час у школі свої знання отримали понад 60 тисяч випускників. Тут можна опанувати професію з нуля та підвищити свою кваліфікацію вже досвідченим фахівцям.