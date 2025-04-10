Найкращим постачальником одноразового посуду знов визнаний Lookfort

Нещодавно був визначений переможець у номінації "Кращий постачальник одноразового посуду і пакування для закладів". Удруге нагороду отримала компанія Lookfort. Її маркетолог Олексій зазначив, що перемога підтверджує рух у правильному напрямку. Він подякував заклади, які вибирають продукцію компанії, та пообіцяв, що й надалі Lookfort ставатиме зручнішим для клієнтів.

З історії компанії

Lookfort почав працювати у 2018 році. За цей час постачальник забезпечив посудом і пакуванням понад 20 000 клієнтів. Серед них були кав’ярні, ресторани, пекарні та інші заклади громадського харчування. Продукція виробника настільки популярна, що з нею напевно знайомий кожний, хто купував каву на винос. Таким чином, можна сміливо сказати, що посуд Lookfort вже став частиною міського пейзажу.

Компанія починала працю в Харкові. Але у 2022 році їй довелося переїхати до Хмельницького. Зараз представництво Lookfort також працює в Києві. Компанія робить усе для вдосконалення продукції та продовжує розширюватися. У 2024 році було побудовано новий офіс і склад у Хмельницькому. Команда була розширена до 90 працівників. І головне — Lookfort почав виробляти власну каву під маркою WONDER&FULL. Таким чином, компанія виходить на нові ринки кав’ярень третьої хвилі.

Нагорода — не удача, а велика праця

Однозначно можна сказати, що Lookfort невипадково стає кращим у своїй сфері вдруге. Компанія дійсно робить усе, щоб задовольнити потреби закладів. Постачальник пропонує повний спектр одноразового посуду та пакування. Це не лише класичні пластикові тарілки та одноразові стаканчики. Lookfort йде в ногу з часом та уважно стежить за тенденціями у світі. Головний тренд — еко-пакування та посуд. Тому компанія додала до свого асортименту посуд з кукурудзяного крохмалю. Ще один тренд — крафтові тарілки, стакани та пакування.

В асортименті виробника є все необхідне для закладів:

тарілки;

стакани;

столові прибори;

коробки;

пакети.

Крім того, Lookfort пропонує великий вибір продукції для кав’ярень: свіжообсмажену каву, топінги, сиропи, цукор.

Компанія працює з бізнесом будь-якого масштабу. При замовленні великих обсягів посуду та пакування Lookfort пропонує спеціальні умови. Це дуже цінується серед клієнтів. Інші шляхи, над якими працює постачальник:

висока якість посуду та пакування;

покращення комунікації між виробником і клієнтами;

удосконалення сервісу замовлення;

безкоштовна доставка по всій Україні.

Усе це економить ресурси та час закладів. Lookfort готовий запропонувати стандартні комплекти посуду та ексклюзивні вироби. Одна з послуг компанії — брендування одноразового посуду та пакування. Так називається друк на папері, завдяки чому на стакани, тарілки та коробки можна нанести логотип закладу. Брендування визнане ефективним маркетинговим інструментом.

Філософія Lookfort

Lookfort сформував для себе таку місію — допомагати закладам. Компанія не забуває й про потреби країни у цей непростий час. Lookfort надавав пакування для їжі армії та волонтерам.

Компанія зробить усе можливе, щоб найдалі залишатися улюбленим постачальником посуду та пакування. Lookfort вірить в українські заклади й буде надавати якісну продукцію для їхньої успішної роботи.