NIX запустили онлайн-платформу для вибору ІТ-професії

ITs WAY — єдиний в Україні освітній онлайн-сервіс, що дозволяє школярам та абітурієнтам пройти весь шлях вибору IT-професії. Платформу створили розробники з команди NIX.

Як працює новий сервіс?

Інструмент знайомить із популярними IT-професіями і дає змогу оцінити схильність до різних напрямів підготовки. Для цього тут доступний профорієнтаційний тест. Також на сайті можна розрахувати ймовірність вступу на бажану ІТ-спеціальність та до конкретного університету. Достатньо вказати в калькуляторі результат національного мультипредметного тесту.

Розробка корисна і для батьків

Профорієнтаційний тест покаже найкращі здібності дитини. А почати розвивати їх можна вже зі школи. Так улюблений предмет чи хобі з часом перетвориться на престижну роботу в IT.

ITs WAY є частиною партнерської програми NIX з українськими університетами

NIX багато років співпрацюють із провідними університетами Харкова та Полтави. Разом із викладачами технічні експерти оновлюють навчальні програми, долучаються до створення науково-дослідницьких центрів. До повномасштабної війни айтівці регулярно виступали на ярмарках вакансій, навідувались до студентів із лекціями та воркшопами. І сьогодні також продовжують допомагати молоді обирати IT-професію та якісно опановувати фах.

Віктор Шальнєв, CEO NIX Solutions:

"Щороку ми бачимо, як серед молоді зростає зацікавленість IT-сферою. Цілком виправдане явище, якщо врахувати, які перспективи відкриває ця галузь: стабільність, стрімкий професійний і особистісний розвиток, робота над технологіями, що прямо зараз змінюють наше майбутнє. І як одна з надпотужних і найдосвідченіших IT-команд країни, ми не могли стояти осторонь цього.

Ми маємо все необхідне, аби допомогти молоді знайти своє справжнє покликання серед десятків напрямків в IT. Наш досвід дозволяє надавати лише актуальні знання та необхідну менторську підтримку тощо. Тож ми певні, що ITs WAY допоможе правильно визначити сильні сторони особистості та вибрати кращу IT-спеціальність відповідно до них".

Дізнатися більше про ITs WAY та скористатися сервісом можна за посиланням.