Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
02.06.2023, 14:35

NIX запустили онлайн-платформу для вибору ІТ-професії

NIX запустили онлайн-платформу для вибору ІТ-професії - Фото

ITs WAY — єдиний в Україні освітній онлайн-сервіс, що дозволяє школярам та абітурієнтам пройти весь шлях вибору IT-професії. Платформу створили розробники з команди NIX. 

Як працює новий сервіс? 

Інструмент знайомить із популярними IT-професіями і дає змогу оцінити схильність до різних напрямів підготовки. Для цього тут доступний профорієнтаційний тест. Також на сайті можна розрахувати ймовірність вступу на бажану ІТ-спеціальність та до конкретного університету. Достатньо вказати в калькуляторі результат національного мультипредметного тесту. 

Розробка корисна і для батьків 

Профорієнтаційний тест покаже найкращі здібності дитини. А почати розвивати їх можна вже зі школи. Так улюблений предмет чи хобі з часом перетвориться на престижну роботу в IT. 

ITs WAY є частиною партнерської програми NIX з українськими університетами 

NIX багато років співпрацюють із провідними університетами Харкова та Полтави. Разом із викладачами технічні експерти оновлюють навчальні програми, долучаються до створення науково-дослідницьких центрів. До повномасштабної війни айтівці регулярно виступали на ярмарках вакансій, навідувались до студентів із лекціями та воркшопами. І сьогодні також продовжують допомагати молоді обирати IT-професію та якісно опановувати фах. 

Віктор Шальнєв, CEO NIX Solutions:
"Щороку ми бачимо, як серед молоді зростає зацікавленість IT-сферою. Цілком виправдане явище, якщо врахувати, які перспективи відкриває ця галузь: стабільність, стрімкий професійний і особистісний розвиток, робота над технологіями, що прямо зараз змінюють наше майбутнє. І як одна з надпотужних і найдосвідченіших IT-команд країни, ми не могли стояти осторонь цього. 

Ми маємо все необхідне, аби допомогти молоді знайти своє справжнє покликання серед десятків напрямків в IT. Наш досвід дозволяє надавати лише актуальні знання та необхідну менторську підтримку тощо. Тож ми певні, що ITs WAY допоможе правильно визначити сильні сторони особистості та вибрати кращу IT-спеціальність відповідно до них". 

Дізнатися більше про ITs WAY та скористатися сервісом можна за посиланням.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: NIX, ITs WAY
Ще по темі
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 