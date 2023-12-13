Нові лоти на онлайн аукціонах: зерно та борошно на майданчику УУБ

Акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" виставила на онлайн аукціони Прозорро.Продажі агропродукцію: борошно, пшеницю, кукурудзу, ячмінь тощо.

Лоти зацікавить багатьох учасників. Адже асортимент досить широкий: усі зернові представлені різного класу та у різній кількості. Продукція знаходиться на елеваторах та хлібних базах у різних регіонах, що досить зручно для покупців. Адже можна обрати лот, який знаходиться у вашому регіоні і не витрачати зайві кошти на логістику.

Наприклад, лотів із пшеницею – 24. Продукція є 2, 3 та 4 класів. Лоти об’ємом від 56 тонн і до 1880 тонн. Продукція знаходиться на Богданівецькому КХП (Хмельниччина), Савинському елеваторі та Ізюмському КХП (Харківщина), Білокриницькому КХП (Херсонщина), Уманському елеваторі (Черкащина), Тернопільському КХП, Львівському КХП, Кіровоградському КХП, Одеському зерновому терміналі, Гребінківському елеваторі (Полтавщина).

Борошно пшеничне покупці знайдуть як вищого ґатунку, так і першого та другого. Об’ємами від 238 кг і до 150 тонн. Продукцію можна придбати на Богданівецькому КХП на Хмельниччині, Кролевецькому КХП на Сумщині, Львівському КХП, Тернопільському КХП та Ічнянському ХПП на Чернігівщині.

Загалом на торги компанія виставила понад 70 лотів. Окрім борошна та пшениці, тут лоти із кукурудзою та ячменем. Звертаємо увагу, що терміни подачі пропозицій досить обмежені, тож не зволікайте і обирайте необхідні лоти уже сьогодні.

Із усіх питань підготовки та участі у торгах консультують менеджери майданчика Української універсальної біржі або за номером гарячої лінії +38 (044) 221-32-33.