Новий подкаст Ukraїner International "Деколонізація" вийде польською

Медіапроєкт Ukraїner International запускає польську версію подкасту "Деколонізація". Разом з Україною буде вивчатися досвід Польщі, яка теж проходила викорінення імперської спадщини Росії.

Перший випуск польською вийде 24 вересня, його гостями стануть перекладачка української літератури Катажина Котинська та історик-україніст, культурний аніматор Мачєй Пьотровський. Катажина Котинська – авторка перекладених творів Віктора Домонтовича ("Доктор Серафікус" і "Без ґрунту"), Оксани Забужко, Юрія Андруховича та Вікторії Амеліної. Історик Мачєй Пьотровський відомий перекладами твору Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонарда", а також творів Василя Барки, Григорія Чубая та Андрія Бондаря. З експертами спілкуватиметься Юлія Іваночко, головна редакторка та координаторка Ukraїner po polsku.

"У наших етерах ми досліджуватимемо проблематику деколонізації не лише України, а й Польщі, яка з цим стикнулася після падіння комуністичного режиму. Навіть будучи членом ЄС і НАТО, польська культура та історія досі подекуди сприймаються через призму російської пропаганди. Долучайтеся до прослуховування випусків подкасту, де ми будемо спростовувати міфи та наративи про східноєвропейські країни, які поширюються росіянами у світі", – розповіла Юлія Іваночко.

Випуски будуть доступні на майданчиках Ukraїner po polsku: сайт, YouTube, Facebook, Instagram та Twitter.

Проєкт "Деколонізація" створений за підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.





Довідка.

Ukraїner International є продовженням Ukraїner, української некомерційної медіа-організації, що розповідає історії про Україну та її людей за допомогою мультимедійного контенту. Ukraїner International охоплює глобальну аудиторію, створюючи контент багатьма мовами, зокрема англійською, польською, чеською, японською та іншими. Організація працює над тим, щоб забезпечити глибше розуміння української культури, історії та поточних подій, одночасно протидіючи дезінформації та просуваючи правдиві наративи про Україну в усьому світі.

"Деколонізація" – серія просвітницьких подкастів, де досліджується процес позбавлення України від імперської спадщини Росії. У кожному випуску ведучі спілкуються з міжнародними експертами на тему деколонізації історії, культури, політики, колективної пам’яті та інформації. Проєкт має на меті розвіяти в європейському середовищі наративи про Україну, які створювалися від часів Московії та СРСР.