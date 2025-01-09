"Оферта – це крок в сторону хаосу", – учасники ринку деревини ТОВ "СВІС КРОНО"

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку провів засідання круглого столу у форматі відеоконференції. Головною темою обговорення став проєкт Закону України "Про ринок деревини" (реєстр. № 4197-д). Метою заходу було узгодження пропозицій усіх зацікавлених сторін.

На засіданні були присутні народні депутати України; представники деревообробної та лісозаготівельної галузей; представники центральних та місцевих органів влади; профільних організацій; експерти та інші.

Під час заходу обговорили питання пріоритетного забезпечення сировиною вітчизняних підприємств, а також продовження мораторію на експорт необробленої деревини. Особливу увагу приділили дискусії щодо запозичення польського досвіду механізму оферти, яке стало одним із найбільш суперечливих моментів. Більшість учасників зазначили, що продаж деревини за офертою не діючий механізм для нашої країни.

- Останні 3 роки ми працюємо на біржових торгах. Хочу відзначити, що біржами була проведена колосальна робота, яку складно не помітити. Оферта – це крок в сторону хаосу. Звичайно, користуватись досвідом закордонних колег потрібно, але давайте врахуємо, що в Польщі цей механізм історично був завжди. А ми ж беремо рішення, яке не дасть для нас результату, а лише потребує інвестицій та зусиль. Тому ми переконані, що нам потрібно доопрацювати наявну модель, яка вже довела ефективність, замість створення нових складних механізмів, - зазначає Анджей Зайонц, генеральний директор компанії "СВІСС КРОНО".

Підтримав позицію українського бізнесу і виконавчий директор "Асоціації деревообробних підприємств України" Андрій Циганок:

- Біржова модель реалізації деревини уже очевидно довела свою ефективність. А прозорий та відкритий ринок деревини є єдиним шляхом до того, щоб лісові ресурси використовувались ефективно, без зловживань та маніпуляцій, на користь не лише підприємств, але й усіх громадян країни. Тільки в умовах чесного, конкурентного ринку ми зможемо гарантувати, що ліс буде використовуватись для розвитку економіки та збереження екосистем, а не для корупційних схем, що призводять до знищення цього цінного ресурсу, – зазначає він.