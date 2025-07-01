Олександр Логвін здобув визнання як підприємець року за версією Ukrainian Business Award

Олександр Логвін став новатором на ринку self-storage в Україні, запустивши компанію Чердак у 2017 році з особистих заощаджень у розмірі лише $5 000. Його ідея перетворилася на найвідоміший бренд споживчого зберігання у країні. У складні часи, включно з періодом повномасштабної війни, компанія не лише зберегла свою присутність на ринку, а й продемонструвала вражаючу стійкість — рівень заповнюваності об’єктів стабільно тримався на позначці 90–95%.

У 2025 році Олександр Логвін здобув визнання як Підприємець року у категорії "Споживчі послуги та інфраструктура міста" за версією Ukrainian Business Award. Ця відзнака стала логічним підсумком його багаторічної роботи над розвитком сервісу "Чердак" — прикладу інноваційного підходу до організації міського простору, що задає нові стандарти у сфері self-storage в Україні.

Під керівництвом Логвіна сервіс зберігання речей "Чердак" впроваджував інновації: електронні договори, онлайн-доступ до складів, автоматизовані сервіси та навіть елементи штучного інтелекту у внутрішні процеси.

Сьогодні Чердак – це не просто бізнес, а приклад національного успіху. Компанія першою в Україні отримала визнання як від європейських, так і від національних організацій за якість сервісу у сфері self-storage. За роки роботи мережа обслугувала понад 2 000 клієнтів і забезпечила стрімке зростання попиту, особливо після 2022 року, коли потреба у безпечному зберіганні речей значно зросла. Станом на сьогодні компанія об’єднує мережу локацій із загальною площею понад 2 500 м² та підтримує широкий спектр послуг — від короткострокової оренди комірок для приватних осіб (B2C) до фулфілменту для малого та середнього e-commerce.

Завдяки високому рівню сервісу Чердак отримав престижні нагороди: "Вибір року 2024" у категорії мережа року сервісів зберігання речей формату "міні-склад біля дому", "Вибір країни" за якість послуг та персональну відзнаку "Професіонал року" для самого Олександра Логвіна. Він також є офіційним членом FEDESSA — Федерації європейських асоціацій self-storage.

Успіх компанії активно висвітлюється в українських і міжнародних медіа. Forbes Україна, Delo.ua, The Page та журнал FEDESSA розповідали про Чердак як про лідера ринку, що формує нову культуру зберігання в міському середовищі. Сам Логвін неодноразово виступав як експерт у бізнес-медіа, аналізуючи розвиток ринку, роль технологій, інвестиційну привабливість self-storage та важливість корпоративної відповідальності. У своїх публікаціях він акцентує на тому, що self-storage — це не просто оренда квадратних метрів, а інфраструктурне рішення, яке змінює підхід до організації простору.

Окремої уваги заслуговує довіра клієнтів. Компанія має понад 200 відгуків із середнім рейтингом 4.95, що свідчить про стабільно високий рівень задоволеності користувачів. Її послугами користуються як великі компанії, так і пересічні українці, яким потрібне зручне, надійне та безпечне місце для зберігання.

Історія компанії Чердак почалась із особистої потреби — знайти простір для своїх речей. Сьогодні це сервіс, який щодня допомагає тисячам людей вирішувати просторові виклики в умовах турбулентної реальності. І саме ця трансформація — від ідеї до визнаного бренду — є головним досягненням Олександра Логвіна.