Ольга Йолтуховська – бізнес-стратегиня №1 за версією Ukrainian Business Award

28 листопада 2025 року на сцені урочистої церемонії Ukrainian Business Award Ольга Йолтуховська отримала нагороду у номінації "Бізнес-стратегиня №1 2025". Це визнання стало логічним підсумком року, який для українського бізнесу був складним, але водночас трансформаційним – і саме стратегія стала ключовим інструментом виживання та зростання.

За підсумками 2025 року Ольга Йолтуховська реалізувала 70 стратегічних програм та проконсультувала 124 бізнеси. Сукупний приріст обороту компаній-клієнтів склав 1 млрд 750 млн грн (понад 36 млн євро), було створено понад 200 нових робочих місць, а загальна сума сплачених податків перевищила 400 млн грн. Ці показники стали одними з найвагоміших аргументів для присвоєння статусу стратегині №1 за версією Ukrainian Business Award.

Ольга Йолтуховська – рекордсменка Книги рекордів України за найбільшу кількість проведених стратегічних сесій протягом року. У 2025 році вона також отримала звання "Business Strategist of the Year" за версією аналітичного центру "Вибір Країни" (Top Ukrainian Award). Вона є співвласницею Big Mama Business Solutions CA, менторкою міжнародної бізнес-спільноти Board, членкинею стратегічних комітетів і наглядових рад українських компаній та громадських організацій.

Ключова місія Йолтуховської – зробити стратегічне та асиметричне мислення ресурсом №1 українського підприємця. Практичний результат цієї філософії підтверджується цифрами: чотири компанії, з якими вона працювала, увійшли до рейтингу 250 NEXT Forbes, одна – до рейтингу Ukrainian Business Award, а дві громадські організації – до ТОП-100 в Україні.

За плечима Ольги – 15 років стратегічної практики та десятки відомих кейсів, серед яких: Lviv Croissants, "Ваш Лаваш", "Анчоусна від Чорноморки", "Хінкальня", метод Володимира Козявкіна, 100Ліття, HERZ Україна, Сімейна Пекарня, TOP FACE, RichHills, ЖК "Шведський квартал", Persona Education, Darobots, Valentina Lingerie, СК Uniqa, Дія.Бізнес, Kids of Ukraine, Liquid Beauty та багато інших.

Окрім роботи з українським бізнесом, Йолтуховська веде дві міжнародні компанії у Швейцарії та Нідерландах у сферах High Tech, Health, Med та Anti-Age Tech, поєднуючи глобальний досвід із реаліями українського ринку.

Нагорода Ukrainian Business Award стала не лише персональним визнанням, а й символом того, що стратегія в Україні переходить із теорії в реальний інструмент економічного відновлення та зростання.