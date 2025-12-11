PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE 2025. Люди, які тримають майбутнє
19 грудня 2025 року, Київ Ramada Encore + Online
Коли темпи трансформацій на ринку праці випереджають будь-які прогнози, а економічне відновлення рухається хвилями, одна річ залишається незмінною: люди стають головною стратегічною перевагою бізнесу.
Саме тому наприкінці року українська HR-спільнота збереться на 18’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE – подію, де рішення народжуються з діалогу, аналітики та чесних розмов про те, що формує робоче середовище майбутнього.
Поговоримо про дефіцит людського капіталу, виснаження команд та стрімку інтеграцію AI. Подібні зміни вже формують нову архітектуру управління і ставлять перед бізнесом потребу в переосмисленні підходів. Тому фокус конференції зміщується від HR як функції до людини як стратегічного ядра розвитку бізнесу.
У програмі три тематичні блоки:
- Реальність на межі: що робити тут і зараз — найгостріші виклики ринку праці, нові моделі взаємодії та рішення для утримання ключових груп.
- Форсайт і рішення: технології, люди та нова логіка управління — як AI, аналітика й етичні практики рекрутингу змінюють управління командами та формують конкурентну перевагу компаній.
- Культури майбутнього: гідність, інклюзія, середовища — довгострокові people-стратегії, реінтеграція ветеранів, відповідальне лідерство та архітектура гідності в бізнесі.
Серед спікерів:
- Денис Блощинський, Музикант, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів
- Елла Лібанова, Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень
- Іван Примаченко, Співзасновник Prometheus
- Артур Міхно, Співвласник і СEO Work.ua
- Марина Стародубська, Aвторка книги "Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд"
- Ольга Горбановська, Виконавча партнерка, керівниця People Advisory Services EY Ukraine
- Дмитро Шимків, Член наглядових рад Київстар, Helsi, співвласник AeroDrone
- Євгенія Близнюк, Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research
- Євген Гетманчук, Експерт з розвитку організаційної гнучкості, психотерапевт, психіатр, медичний психолог
- Тетяна Білик, Голова Правління МТЦ "Школа медіації"
- Олена Жильцова, Засновниця "Школи Управлінської Думки"
- Ольга Чекменьова, Agile-коучиня
- Катерина Бандуровська, Експертка з питань взаємодії "Бізнес-люди"
- Юлія Ткачук, Директорка проєктів IREX
- Юлія Башлакова, Консультантка з питань ментального здоров’я, партнерка "Надійне Майбутнє"
- Катерина Ясько, Психологиня, фасилітаторка, співзасновниця Амбасади українських сенсів
- Діна Волинець, Власниця агенції організаційного розвитку через цінності Curly Management Bureau
- Наталія Теряхіна, HRD Kernel
- Наталія Олійник, CHRO KASTA, архітекторка організаційних моделей та лідерка AI- і tech-трансформацій
- Владислава Грабенко, Керівниця L&D Укрнафта
- Анна Єгорова, Експертка з побудови систем розвитку персоналу, бренду роботодавця та впровадження AI
Конференція стане простором, де аналітика, кейси та стратегічні ідеї перетворюються на зрозумілі рішення для HR-директорів, рекрутерів, L&D та T&D лідерів, власників і керівників бізнесів, фахівців з розвитку команд і всіх, хто працює з людським капіталом.
Подія відбудеться 19 грудня 2025 року у Києві (готель Ramada Encore Kyiv) та онлайн. 400+ учасників Організатор: KA Group Титульний партнер: Work.ua | Офіційний партнер: Linkos Group
18’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE — ключова подія року, де формується нова культура лідерства, що тримає бізнес, команди й майбутнє України.
