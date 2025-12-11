PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE 2025. Люди, які тримають майбутнє

Конференція стане простором, де аналітика, кейси та стратегічні ідеї перетворюються на зрозумілі рішення для HR-директорів, рекрутерів, L&D та T&D лідерів

19 грудня 2025 року, Київ Ramada Encore + Online

Коли темпи трансформацій на ринку праці випереджають будь-які прогнози, а економічне відновлення рухається хвилями, одна річ залишається незмінною: люди стають головною стратегічною перевагою бізнесу.

Саме тому наприкінці року українська HR-спільнота збереться на 18’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE – подію, де рішення народжуються з діалогу, аналітики та чесних розмов про те, що формує робоче середовище майбутнього.

Поговоримо про дефіцит людського капіталу, виснаження команд та стрімку інтеграцію AI. Подібні зміни вже формують нову архітектуру управління і ставлять перед бізнесом потребу в переосмисленні підходів. Тому фокус конференції зміщується від HR як функції до людини як стратегічного ядра розвитку бізнесу.

У програмі три тематичні блоки:

Реальність на межі: що робити тут і зараз — найгостріші виклики ринку праці, нові моделі взаємодії та рішення для утримання ключових груп.

Форсайт і рішення: технології, люди та нова логіка управління — як AI, аналітика й етичні практики рекрутингу змінюють управління командами та формують конкурентну перевагу компаній.

Культури майбутнього: гідність, інклюзія, середовища — довгострокові people-стратегії, реінтеграція ветеранів, відповідальне лідерство та архітектура гідності в бізнесі.

Серед спікерів:

Денис Блощинський, Музикант, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів

Елла Лібанова, Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень

Іван Примаченко, Співзасновник Prometheus

Артур Міхно, Співвласник і СEO Work.ua

Марина Стародубська, Aвторка книги "Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд"

Ольга Горбановська, Виконавча партнерка, керівниця People Advisory Services EY Ukraine

Дмитро Шимків, Член наглядових рад Київстар, Helsi, співвласник AeroDrone

Євгенія Близнюк, Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research

Євген Гетманчук, Експерт з розвитку організаційної гнучкості, психотерапевт, психіатр, медичний психолог

Тетяна Білик, Голова Правління МТЦ "Школа медіації"

Олена Жильцова, Засновниця "Школи Управлінської Думки"

Ольга Чекменьова, Agile-коучиня

Катерина Бандуровська, Експертка з питань взаємодії "Бізнес-люди"

Юлія Ткачук, Директорка проєктів IREX

Юлія Башлакова, Консультантка з питань ментального здоров’я, партнерка "Надійне Майбутнє"

Катерина Ясько, Психологиня, фасилітаторка, співзасновниця Амбасади українських сенсів

Діна Волинець, Власниця агенції організаційного розвитку через цінності Curly Management Bureau

Наталія Теряхіна, HRD Kernel

Наталія Олійник, CHRO KASTA, архітекторка організаційних моделей та лідерка AI- і tech-трансформацій

Владислава Грабенко, Керівниця L&D Укрнафта

Анна Єгорова, Експертка з побудови систем розвитку персоналу, бренду роботодавця та впровадження AI

Конференція стане простором, де аналітика, кейси та стратегічні ідеї перетворюються на зрозумілі рішення для HR-директорів, рекрутерів, L&D та T&D лідерів, власників і керівників бізнесів, фахівців з розвитку команд і всіх, хто працює з людським капіталом.

Подія відбудеться 19 грудня 2025 року у Києві (готель Ramada Encore Kyiv) та онлайн. 400+ учасників Організатор: KA Group Титульний партнер: Work.ua | Офіційний партнер: Linkos Group

18’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE — ключова подія року, де формується нова культура лідерства, що тримає бізнес, команди й майбутнє України.

Звертайтеся для отримання спеціальних пропозицій:

[email protected] | +38 (063) 247 94 74