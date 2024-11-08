Перші біржові торги з продажу необробленої деревини за 6-місячними контрактами відбулись успішно

Перші біржові торги деревиною в Україні: укладено 6-місячні контракти з фіксованою ціною, що забезпечать стабільність та прозорість ринку.

7 листопада на платформі Української універсальної біржі пройшли перші в історії біржової торгівлі необробленою деревиною аукціони за результатами яких будуть укладені 6-місячні контракти із фіксованою ціною.

Переможцями стали 39 компаній.

Торги пройшли у Закарпатській, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській та Сумській областях. На продаж було виставлено понад 450 тис. куб. м деревини, в тому числі лісоматеріалів круглих хвойних порід близько 200 тис. куб. м, деревини дров’яної понад 250 тис. куб. м. Продано 351 тис. куб м ресурсу. Об’єми лотів були представлені в межах від 3 до 12 тис. куб. м.

Підсумок торгів: реалізовано 84% виставленого об’єму на 932 млн грн. Середнє зростання ціни – 35%. Змагались за лоти від 4 до 12 учасників.

Термін виконання укладених угод – перше півріччя 2025 року.

Запровадження шестимісячних контрактів стало можливим завдяки спільній роботі учасників галузі – ДАЛРУ, ДП "Ліси України", представників деревообробного та меблевого бізнесів, ліцензованих товарних бірж і т.п.

Шестимісячні контракти – це справжній прорив для українського ринку деревини. Це важливий крок, що дає бізнесу стабільність та прогнозованість у довгострокових відносинах. Для деревообробних підприємств та всіх учасників ланцюга постачання деревини можливість укласти угоди з фіксованою ціною на шість місяців – це надзвичайно важливо для планування виробничих процесів і управління ризиками. Ми й надалі будемо працювати над удосконаленням інструментів для торгівлі, щоб забезпечити максимальний комфорт і вигоди для наших клієнтів. З нашою платформою ринок стає більш прозорим, а учасники отримують інструменти для забезпечення стабільного бізнес-планування в умовах мінливих економічних реалій. Віримо, що шестимісячні контракти дадуть поштовх для подальшого розвитку лісової галузі та економіки країни загалом, - зазначає директор УУБ Сергій Гладкий.