Пітьма не сховає насильство: як розпізнати домашнє насильство та куди звертатися

ГО "Ла Страда Україна" запустила масштабну інформаційну кампанію, присвячену приверненню уваги до проблеми домашнього насильства в умовах війни.

Кампанія має на меті підвищити обізнаність громадськості про те, що таке домашнє насильство, як його розпізнати, куди звертатися по допомогу, та чому важливо не мовчати.

Що таке домашнє насильство?

Домашнє насильство — це будь-яка форма насильства, що вчиняється в сім'ї або близькими людьми, включаючи фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насильство.

Як розпізнати домашнє насильство?

• Постійні образи, приниження, контроль, залякування, погрози, обмеження волевиявлення

• Фізичні травми або загрози фізичної розправи, стусани, штовхання, ляпаси, відмова у наданні допомоги, залишення в небезпеці

• Примус до сексуальних дій без згоди, примушування до перегляду порнографії, примушування до зайняття проституцією.

• Позбавлення фінансових ресурсів або контроль над ними, заборона працювати чи навчатися, перешкода в лікуванні, залишення без догляду чи піклування.

Куди звертатися по допомогу?

Якщо ви або знайома вам людина стикається з домашнім насильством, не зволікайте та звертайтеся за консультацією:

• Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 116 123 або 0 800 500 335

• Telegram: @NHL116123

• Instagram: @lastradaukraine

Безкоштовно. Анонімно. Конфіденційно.

Підтримка кампанії

В межах соціальної кампанії створено три подкасти, героїнями яких стали відомі українські жінки:

Таня Власова (поетеса, культурна діячка)

Тетяна Гончарова (телеведуча)

Оксана Шаварська (сценаристка, авторка)



У межах реалізації проєкту "Забезпечення доступу до послуг для осіб, постраждалих від гендерно зумовленого та домашнього насильства, посилення обізнаності щодо проблеми в умовах повномасштабної війни" за підтримки проєкту "Спроможні та сильні", що виконується Фондом Східної Європи за сприяння Швейцарії.