Майданчик УУБ приєднався до Prozorro Market

Prozorro Market уже став досить популярним та дієвим інтернет-магазином для державних закупівельників, а підприємцям – відмінним та надійним ринком збуту. Тож для зручності в роботі постійних та нових клієнтів майданчика публічних закупівель ТОВ "Українська універсальна біржа", маркетплейс також приєднався до Prozorro Market.
Які переваги закупівель у цьому маркеті та як підприємцям стати постачальником через майданчик УУБ – читайте далі.
Отже, закупівельникам тут зручно буде працювати, тому що вони відразу можуть швидко закуповувати необхідні товари і без звичайного оголошення закупівлі та підготовки тендерної документації. До того ж це – економія часу, який не витрачають держзамовники на проведення запиту пропозицій в Prozorro Market.
Вигідно буде продавати товари на маркеті і Постачальникам. Адже їм також не потрібно довго і прискіпливо готувати документацію пропозиції на кожну закупівлю. У маркеті вони один раз проходять кваліфікацію за певною категорією товарів і далі мають можливість брати участь у всіх запитах пропозицій за такою категорією товарів без подання будь-яких документів.
При цьому звертаємо увагу, що працюють на маркеті Замовники безкоштовно. Остаточне списання коштів у вигляді відсотка від суми укладеного договору здійснюється лише з Постачальника (переможця), тобто по факту підписаного договору про закупівлю.
Асортимент Прозорро Маркета досить широкий: від продуктів харчування та офісного обладнання до медичних матеріалів та електроенергії. Наприклад, до найпопулярніших товарів, які придбавають у маркеті, належать нафта і дистилятори, овочі, фрукти і горіхи, офісне устаткування, газове паливо, медичне устаткування, електрична енергія, м’ясо, борошномельна-круп’яна продукція тощо.
Для того, щоб стати Постачальником, необхідно зробити кілька простих кроків:
Ще зручніше у маркеті через майданчик УУБ працювати Замовникам. Адже тут уже перевірені постачальники.
Із усіх питань роботи у маркеті Прозорро консультують на майданчику Української універсальної біржі: за номером гарячої лінії чи персональні менеджери – представники у регіонах.