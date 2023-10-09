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09.10.2023, 11:20

Майданчик УУБ приєднався до Prozorro Market

Майданчик УУБ приєднався до Prozorro Market - Фото

Які переваги закупівель у цьому маркеті та як підприємцям стати постачальником через майданчик УУБ – читайте далі

Prozorro Market уже став досить популярним та дієвим інтернет-магазином для державних закупівельників, а підприємцям – відмінним та надійним ринком збуту. Тож для зручності в роботі постійних та нових клієнтів майданчика публічних закупівель ТОВ "Українська універсальна біржа", маркетплейс також приєднався до Prozorro Market. 

Які переваги закупівель у цьому маркеті та як підприємцям стати постачальником через майданчик УУБ – читайте далі.

Отже, закупівельникам тут зручно буде працювати, тому що вони відразу можуть швидко закуповувати необхідні товари і без звичайного оголошення закупівлі та підготовки тендерної документації. До того ж це – економія часу, який не витрачають держзамовники на проведення запиту пропозицій в Prozorro Market.

Вигідно буде продавати товари на маркеті і Постачальникам. Адже їм також не потрібно довго і прискіпливо готувати документацію пропозиції на кожну закупівлю. У маркеті вони один раз проходять кваліфікацію за певною категорією товарів і далі мають можливість брати участь у всіх запитах пропозицій за такою категорією товарів без подання будь-яких документів.

При цьому звертаємо увагу, що працюють на маркеті Замовники безкоштовно. Остаточне списання коштів  у вигляді відсотка від суми укладеного договору здійснюється лише з Постачальника (переможця), тобто по факту підписаного договору про закупівлю.

Асортимент Прозорро Маркета досить широкий: від продуктів харчування та офісного обладнання до медичних матеріалів та електроенергії. Наприклад, до найпопулярніших товарів, які придбавають у маркеті, належать нафта і дистилятори, овочі, фрукти і горіхи, офісне устаткування, газове паливо, медичне устаткування, електрична енергія, м’ясо, борошномельна-круп’яна продукція тощо. 

Для того, щоб стати Постачальником, необхідно зробити кілька простих кроків:

  1. Зайти на майданчик публічних закупівель УУБ.
  2. Перейти у Маркет (є відповідна кнопка).
  3. ,Натиснути кнопку "Зареєструватися" та заповнити відповідні поля.
  4. Пройти кваліфікацію, завантажити відповідні документи (процес не складний, проте адміністратор системи може розглядати до 10 днів заявку, тож рекомендуємо Постачальникам врахувати терміни).
  5. Коли пройшли кваліфікацію, у вас з’явиться можливість брати участь у процедурі запиту пропозицій. 

Ще зручніше у маркеті через майданчик УУБ працювати Замовникам. Адже тут уже перевірені постачальники.

Із усіх питань роботи у маркеті Прозорро консультують на майданчику Української універсальної біржі: за номером гарячої лінії чи персональні менеджери – представники у регіонах.

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Теги: Українська універсальна біржа, УУБ
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