Подвійна вигода за кожну покупку – програми лояльності АЛЛО Гроші та Fishka

Національний маркетплейс АЛЛО пропонує клієнтам як мільйони товарів з величезного асортименту, так і можливість купити їх вигідно. Два роки тому АЛЛО першою на українському ринку запровадила інновацію: клієнти отримали можливість одночасно користуватися двома програмами лояльності – корпоративною АЛЛО Гроші та національною Fishka. Обидві програми лояльності можна поєднати під час однієї покупки в шоурумах мережі АЛЛО, на allo.ua та у мобільному застосунку АЛЛО — одночасно як отримати, так і списати бонуси, а отже купити новинку з подвійною вигодою.



Наразі 18% клієнтів АЛЛО регулярно користуються цією унікальною пропозицією: списують бали з обох програм лояльності та отримують подвійну вигоду, а нові бонуси нараховуються їм одразу на два рахунки – АЛЛО Гроші та Fishka.

"Програми лояльності популярні серед українців. Частка клієнтів, що вже оцінили переваги подвійної вигоди під час покупок в АЛЛО, зростає, і у 2024 році ми очікуємо, що вже кожен четвертий клієнт скористається подвійною вигодою. Наші клієнти переважно списують бонуси під час покупки акустики, смартфонів, малої побутової техніки й інших гаджетів та аксесуарів. Запитайте консультантів у будь-якому шоурумі мережі АЛЛО, і вони пояснять, як зробити вигідні покупки та одночасно скористатися двома програмами лояльності", – зазначає Ірина Малиновська, керівниця відділу розвитку програм лояльності АЛЛО.

За умовами власної програми лояльності АЛЛО Гроші, клієнтам нараховується кешбек за кожний товар вартістю від 100 гривень у чеку. Отриманими віртуальними АЛЛО Грошима клієнти можуть оплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні): кожна їх 1 одиниця дорівнює 1 гривні.

АЛЛО Гроші також можна отримати за окремі активності: 100 одиниць за реєстрацію, до 100 – за інформативний та оригінальний відгук про товар на сайті allo.ua, 50% АЛЛО Грошима від вартості невикористаної додаткової гарантії. АЛЛО Гроші можна отримати й під час різноманітних акцій, що регулярно відбуваються в АЛЛО. Так, у 2023 році з нагоди ювілею компанії 10 000 клієнтам рандомно було нараховано сумарно 25 мільйонів АЛЛО Грошей.

З 2013 року АЛЛО є партнером єдиної всеукраїнської коаліційної програми лояльності Fishka. До програми Fishka можна приєднатися, здійснивши покупку в АЛЛО на суму від 100 гривень або за покупки в одного з інших партнерів програми. Під час розрахунку за покупки в магазинах АЛЛО та allo.ua з використанням картки Fishka можна отримати балами 0,5% від вартості смартфонів, планшетів, ноутбуків, техніки для дому та 5% від вартості аксесуарів.

Подробиці та деталі використання обох програм лояльності можна дізнатися у консультантів у шоурумах мережі АЛЛО або зателефонувавши у контакт-центр АЛЛО: 0-800-300-100 (безкоштовно).

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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