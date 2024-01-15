Показники біржової торгівлі деревиною значно виросли у 2023 році

Відповідний захід було проведено 12 січня 2024 року за участю членів самої комісії та 4-х товарних бірж, які вже мають відповідні ліцензії.

Один з ліцензованих НКЦПФР операторів торгів – ТОВ "Українська універсальна біржа" під час заходу повідомила про значний розвиток ринку деревини у 2023 році.

Обсяг проданого ресурсу на біржі становив – 7,26 млн куб, що на 2,3 раза більше аналогічного показника 2022 року. Загальна вартість реалізованого на торгах УУБ ресурсу у 2023 році склала 17,7 млрд грн.

"Рік був надзвичайно складним, але однозначно дуже ефективним. Ми спостерігаємо покращення результатів за всіма показниками. Це і кількість проведених торгових сесій, збільшення кількості продавців та покупців ресурсу, які вирішили з нами співпрацювати", – зазначив Сергій Гладкий, директор ТОВ "УУБ".

Під час доповіді також було озвучено, що у 2023 році відсоток виконаних договорів склав 88,37%, що є абсолютним рекордом на зазначеному ринку.

"Наші додаткові сервіси, такі як моніторинг виконання сторонами умов контрактів, контроль агентами біржі самого процесу відвантаження ресурсу дають відповідний результат, тому ми й надалі будемо їх вдосконалювати та впроваджувати нові ідеї вже у 2024 році", – завершив Сергій Гладкий.

За словами Сергія Гладкого у 2024 році біржа впровадить в електронній торговій системі автоматичний графік постачання та інформування клієнтів про готовність відповідної партії ресурсу, що також позитивно вплине на кінцевий результат.