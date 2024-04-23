Покращення медичних послуг з 3D-друком за технологією MJF

Технологія відкриває безліч можливостей для медичних установ, надаючи змогу виготовляти складні деталі та засоби, що відповідають індивідуальним потребам пацієнтів.

З розвитком сучасних технологій медичні клініки шукають нові способи покращити надання послуг та лікування пацієнтів. Однією з передових інновацій, яка здобуває все більше популярності в цій сфері, є 3D-друк. Медики використовують різноманітні технології, але друк методом MJF (Multi Jet Fusion) у цій галузі займає особливе місце. Ця технологія відкриває безліч можливостей для медичних установ, надаючи змогу виготовляти складні деталі та засоби, що відповідають індивідуальним потребам пацієнтів.

Технологія MJF: швидкість, точність, якість

Метод багатоструминного друку (MJF) є одним із передових підходів до адитивного виробництва. Щоб надрукувати виріб, на платформу наноситься шар полімерного порошку. Потім порошок обробляється в’яжучими речовинами за контуром 3D-моделі, після чого зв'язаний склад спікається ультрафіолетом.

Це дає змогу швидко створювати якісні та міцні об'єкти з високою роздільною здатністю — до 1200 DPI.

Переваги 3D-друку методом MJF для медичних клінік

Індивідуалізоване лікування. Технологія MJF уможливлює виготовлення унікальних деталей, технологія MJF дозволяє медичним клінікам створювати персоналізовані пристрої та імплантати, які ідеально підходять для конкретних потреб пацієнтів.

Швидке виробництво. В порівнянні з традиційними методами виробництва, наприклад, литтю, 3D-друк методом MJF дозволяє значно зменшити час виготовлення необхідних пристроїв та засобів. Це особливо важливо у випадках невідкладних медичних потреб.

Висока якість та міцність. Об'єкти, вироблені за допомогою технології MJF, відрізняються високою якістю та міцністю. Це робить їх ідеальними для застосування у медичній сфері, де вимагається надзвичайна надійність.

Що можна друкувати методом MJF

Технологія MJF дає змогу виготовляти широкий спектр продуктів для медичного застосування, включаючи:

Медичні імплантати та протези : індивідуалізовані вироби, що ідеально підходять для конкретних пацієнтів.

: індивідуалізовані вироби, що ідеально підходять для конкретних пацієнтів. Моделі органів та тканин : допомагають лікарям у плануванні операцій та навчанні медичного персоналу.

: допомагають лікарям у плануванні операцій та навчанні медичного персоналу. Медичні інструменти та допоміжні засоби: високоякісні медичні інструменти, фіксатори та інші допоміжні засоби для проведення процедур та лікування.

Де в Україні друкують методом MJF вироби для медичного обладнання

Українська компанія Infomir 3D Printing надає послуги 3D-друку промисловим виробництвам, стартапам, а також медичним установам. Для цього використовують промислову лінію Hewlett-Packard Jet Fusion 5210. Вироби можна надрукувати з поліаміду HP PA 12, поліпропілену (PP) та термопластичного поліуретану (TPU): це залежить від того, для яких цілей будуть використовуватися готові вироби.

Infomir 3D Printing допомагає медичним клінікам упроваджувати інноваційні технології для поліпшення лікування пацієнтів. Завдяки 3D-друку методом MJF такі установи можуть поліпшити результати у лікуванні пацієнтів.

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