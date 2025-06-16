"Поліська Казка" успішно дебютувала на Форумі Крафтових Дистилерів України

13 червня в Києві, у приміщенні Торгово-промислової палати України, відбувся Форум Крафтових Дистилерів — головна подія країни для малих виробників алкогольних напоїв. Цього року вперше до спільноти долучився бренд "Поліська Казка" — ліцензоване виробництво дистилятів з Іванкова, рідного краю Марії Примаченко.

Учасники форуму мали змогу познайомитися з високоякісними дистилятами бренду — прозорим дистилятом, витриманим дистилятом (віскі), настоянкою на травах та дистилятом з перцем. Увагу гостей привернуло не лише смакове наповнення, а й унікальне оформлення етикеток, натхненне мистецтвом Примаченко.

Слоган бренду — "Чистий, як мистецтво" — став лейтмотивом презентації та викликав щире зацікавлення у відвідувачів. Представники "Поліської Казки" презентували свою філософію, виробничі підходи та амбітні плани розвитку, отримавши схвальні відгуки як від професійної спільноти, так і від гостей заходу.

Цей дебют став вагомим кроком до зміцнення позицій бренду серед крафтових виробників України.