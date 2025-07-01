Понад 97% виконання: форвардні контракти підтвердили ефективність на ринку деревини

Учасники ринку необробленої деревини отримали довгоочікуваний інструмент прогнозованості — форвардні контракти, укладені на Українській універсальній біржі.

Загалом наприкінці 2024 року було укладено 55 біржових контрактів, в рамках яких продано 351 тисячу м3 деревини. Термін виконання договорів — 6 місяців (січень-червень 2025 року).

Одним з додаткових механізмів стало внесення гарантійного внеску, що гарантує дотримання умов договору та його виконання, який виконує функцію фінансового запобіжника:

  • підтверджує серйозність намірів покупця;
  • стимулює своєчасне виконання фінансових зобов’язань;
  • знижує ризик безпідставного невиконання умов договору, адже в разі порушення умов кошти не повертаються.

Таким чином, гарантійний внесок став ефективним механізмом забезпечення дисципліни при виконанні форвардних контрактів.

Станом на 1 липня 2025 року рівень виконання форвардних контрактів становить 97,2 %, відповідно — реалізовано 341 тисячу м3 деревини.

Це не просто цифри — це сигнал для ринку: довгострокове планування в Україні стає реальністю. Бізнес, який потребує стабільності цін і зрозумілих умов постачання, нарешті отримав доступ до сучасних біржових механізмів, що давно працюють у європейській практиці.

Постачання сировини відбувалося у понад 10 регіонах України, зокрема Сумській, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Форварди — це не лише про укладені угоди, а про новий рівень довіри, прозорості та зрілості ринку.

и бачимо, що ринок готовий до нових інструментів. Успішне виконання форвардних контрактів — це не просто чергова угода, а показник довіри учасників до біржової системи. Бізнесу важливо планувати постачання і фінанси не на місяць чи квартал, а на пів року вперед — і форварди дають таку можливість", — зазначає Сергій Гладкий, директор УУБ.

Позитивна динаміка виконання форвардів стимулює перехід до контрактів з довшим горизонтом — до одного року.

Українська універсальна біржа послідовно створює умови для розвитку прозорого та цивілізованого ринку, що забезпечує чесне ціноутворення, мінімізує ризики та підвищує передбачуваність для всіх учасників торгів.

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