Порятунок тварин у кризові часи: як Purina та партнери роблять реальний соціальний вплив в Україні?

Коли війна не дає змоги оговтатися після обстрілів, вимкнень світла чи зникнення інших життєво важливих ресурсів, тварини теж страждають, і дуже сильно. Багато собак і котів опиняються на вулиці просто неба. Але світ не без добрих людей і компаній, що здійснюють гуманітарну допомогу тваринам. Одна з них — "Пуріна", яка є виробником сертифікованих кормів і водночас власником благодійних фондів у всьому світі. Підтримка чотирилапих — одне з її головних щоденних завдань. Що ж охоплюють соціальні ініціативи Purina для хвостатих безхатьків? Читайте далі та долучайтеся до підтримки тварин, які залишилися без господарів і даху над головою.

Purina — соціальні проєкти

У важкі часи залишатись осторонь неможливо. За всіх болить душа, кожного хочеться обігріти ласкою та любов’ю. Багато волонтерів у великих і малих містах, селах і селищах допомагають тваринам, як тільки можуть: вакцинація, стерилізація, харчування, нова домівка. Тварин віддають безоплатно, головне — до люблячих господарів. Проте, все ще багато котів і собак залишаються у притулках. Компанія "Пуріна" підтримує порятунок тварин і навіть розробляє свої методи покращення стану здоров’я пухнастиків, їх самопочуття та настрою. Вона рятує життя маленьких і впроваджує нові ініціативи, з-поміж яких:

Соціальна програма "Ситий Старт" разом із благодійним фондом "Щаслива лапа". Тваринам у притулках надають корм і підтримку, а після адопції новим власникам дарують місячний запас корму для легшої адаптації в новій сім’ї. Також програма підтримує притулки-партнери по всій Україні — у Дніпрі, Львові, Харкові, Черкасах та інших містах.

Гуманітарна допомога разом з європейськими колегами: забезпечення кормом не тільки собак із притулку, а ще й службових супутників рятувальників і військових. Здійснюється інвестування в будівлю нових вольєрів, купівлю переносок, іграшок, мисок та іншого інвентарю.

Підтримка дітей з вадами — каністерапія. Спеціально навчені собаки, спілкуючись із дітьми, забезпечують психологічний і фізичний розвиток завдяки виклику позитивних емоцій у хлопців і дівчат, які перебувають на реабілітації.

Здійснюється допомога притулкам по всій Україні, кошти надходять від компанії на підтримку здоров’я хворих тварин і тих, які потребують стерилізації. Це ще раз підкреслює, що корпоративна відповідальність для компанії-виробника на першому місці. Екологічне харчування для тварин поєднується з піклуванням про них і впровадженням допомоги, беззаперечною любов’ю до власників і їх вихованців.

Війна і тварини — що робить "Пуріна" в цей час?

Purina® представляє "Лінію турботи" — сервіс ветеринарних консультацій, створений для того, щоб допомагати українцям у догляді за домашніми тваринами. З моменту запуску у 2021 році ця послуга стала корисною платформою для тих, хто потребує порад щодо раціону, догляду чи здоров’я улюбленців. Кожен охочий може безоплатно отримати онлайн-консультацію ветеринара, зателефонувавши за номером 0 800 500 950.

З 2022 року кількість звернень суттєво зросла, що підкреслює важливість такої підтримки для власників тварин у непрості часи. Усі соціальні ініціативи Purina спрямовані на те, щоб покращувати життя тварин і підтримувати людей, котрі про них піклуються. Компанія поєднує благодійність, освітні проєкти та практичну допомогу — від адопції та підтримки притулків до консультацій ветеринарів і гуманітарної допомоги. Такий підхід демонструє відповідальність бренду та прагнення робити свій внесок у добробут суспільства та здоров’я хатніх улюбленців.