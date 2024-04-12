Promodo стала найкращою перформанс-агенцією України
Пʼятий рік поспіль IAB Ukraine формує рейтинг диджитал-агенцій України. Promodo бере участь четвертий рік поспіль і залишається лідером у категорії перформанс-маркетингу.
IAB (Interactive Advertising Bureau) – це українське представництво міжнародної надринкової рекламної організації, яка задає стандарти, проводить заміри ринку та лобіює інтереси галузі. Глобально має представництво у 40 країнах світу.
Щороку Бюро інтерактивної реклами формує рейтинг агенцій за різними напрямами. Для цього враховує велику кількість факторів: оцінює рівень експертизи, розмір команди, запитує рекомендації від клієнтів тощо. У 2024 році агенція Promodo подавалася одразу у кілька категорій й у більшості ввійшла до топ-3:
Перформанс (PPC, SEO, Email-маркетинг) — 1 місце
Дата та аналітика — 2 місце
Інтелектуальні послуги (дослідження ринку та побудова стратегії) — 3 місце
SMM — 3 місце
Контент (власний продакшн) — 3 місце
Медіа — 6 місце
Інфлюенс-маркетинг — 9 місце
"Такі результати — привід для радості. Для команди та наших клієнтів це не просто ще одна перемога, а ознака того, що навіть у важкі часи наша агенція здатна вистояти й адаптуватися до змін. Попри те, що нашими конкурентами були інші сильні агенції, нам вдалося перемогти у кореневій категорії. Тож зараз ми сповнені сил для боротьби за першість й в інших напрямах", — Валерія Лавська, CMO Promodo.
Раніше Promodo увійшла дотоп-3 маркетингових агенцій світу за версією Clutch та стала єдиною українською агенцією, яка двічі увійшла до переліку фіналістів Google Premier Partner Awards.