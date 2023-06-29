Прозорро.Продажі визнали майданчик УУБ лідером із малої приватизації

Вона передбачала, що продаж об’єктів державного та комунального майна проводитиметься виключно на е-аукціонах. І за цей час відбулося майже 5 тисяч успішних онлайн торгів із малої приватизації.

Лідером із залучення учасників та супроводу організаторів став майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа", зазначають у Прозорро.Продажі. Так, органи місцевого самоврядування та регіональні відділення Фонду державного майна України при публікації оголошень із приватизації у переважній більшості обирали майданчик УУБ. Адже тут вони завжди мали не лише якісний доступ до системи, а й кваліфіковані консультації менеджерів. Як результат – чверть успішних аукціонів у системі Прозорро.Продажі була оголошена через маркетплейс УУБ: понад 1200. І це вдвічі більше ніж у найближчого конкурента.

Довіряють майданчику УУБ і потенційні інвестори, які обирають його для участі у торгах. Адже за даними модуля аналітики, найбільше учасників аукціонів працювали саме через маркетплейс УУБ. Тут подали майже 1500 пропозицій, більшість із яких стали переможними, не зважаючи на велику конкуренцію. Наприклад, на нежитлові будівлі у Києві на вул. Б. Хмельницького, 26 претендувало аж 36 інвесторів. А право приватизувати нерухомість виборов учасник на майданчику УУБ. По 27 учасників змагалося за кілька об’єктів нерухомості у Дніпрі, яку теж придбали на майданчику УУБ. Загалом же тут купили більше 800 об’єктів малої приватизації, завдяки чому поповнили бюджети різних рівнів на суму у понад 2 млрд грн.

Нині у системі Прозорро.Продажі близько 100 актуальних оголошень із малої приватизації. Менеджери майданчика УУБ продовжують працювати професійно та відповідально і готові супроводжувати до онлайн торгів усіх бажаючих придбати об’єкти для свого бізнесу.