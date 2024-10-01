RAU Awards-2024: Подай заявку та стань кращим у ритейлі та серед ТРЦ
Саме тут відзначаються найкращі компанії, які задають стандарти та формують майбутнє галузі.
Цього року правила конкурсу зазнали змін: тепер, щоб взяти участь, компанії мають самостійно подати заявку. Участь у конкурсі безкоштовна, за винятком деяких проєктних номінацій.
Цього року переможці визначатимуться у 27 номінаціях, з них 18 нагород отримають ритейлери і девʼять – девелопери.
кнопка – ПОДАТИ ЗАЯВКУ
https://awards.rau.ua
Ключові номінації "Ритейлер року"
- Ритейлер року в сегменті товарів для дітей;
- Ритейлер року в сегменті спортивного одягу та взуття;
- Ритейлер року в сегменті техніки, електроніки та гаджетів;
- Ритейлер року в сегменті портативної електроніки;
- Ритейлер року в jewelry;
- Ритейлер року в drogerie;
- Магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG;
- Компактний супермаркет року в FMCG;
- Супермаркет року в FMCG;
- Ритейлер року "One dollar store";
- Якірний fashion-ритейлер року;
- Fashion-ритейлер року;
- Ритейлер року в сегменті Pharmaceutics;
- Ритейлер року в сегменті ПЕК;
- Кращий концепт року (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.
- Інноваційний ритейлер року (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.
- Персона року в ритейлі
- Найдинамічніший ритейлер року (Спеціальна премія ім. Євгенія Кулинича)
Ключові номінації "Кращі ТРЦ/Shopping Centre Awards"
- Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками;
- Кращий середній ТРЦ поза містами-мільйонниками;
- Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками;
- Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках;
- Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках;
- Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках;
- Кращий суперрегіональний ТРЦ;
- Кращий маркетинг ТРЦ (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.
- Персона року в девелопменті
Повний список номінацій та критерії відбору за посиланням: https://awards.rau.ua
Оцінювання учасників проводиться у два етапи: голосує Експертна рада, до складу якої входять топ-менеджери ринку та відкрите голосування – голосують гравці ринку.
📅 Дедлайн подачі заявок – до 7 жовтня 2024 року.
📋 Заявка включає заповнення профайлу з короткими відомостями про компанію, що додасть балів при оцінюванні.
🛎 Подати заявку та ознайомитися зі складом Експертної ради можна на https://awards.rau.ua
Чому варто подати заявку?
- Високий рівень експертів. Відбір переможців здійснюватиме Експертна рада, до складу якої входять топ-менеджери провідних компаній України й авторитетні експерти ринку ритейлу та девелопменту.
- Визнання на ринку. RAU Awards – це престижна відзнака, яка підтверджує ваші досягнення та відкриває нові можливості для розвитку бізнесу.
- Унікальна платформа для нетворкінгу. Це чудова нагода зустрітись з колегами та партнерами, обмінятись ідеями та надихнутись новими проєктами.
Скористайтеся можливістю отримати визнання на найвищому рівні та закріпити свій успіх у сфері ритейлу та девелопменту!
З будь-яких питань звертайтеся до Наталії Підвишенної, Client-manager:
Телефон: +38 050 313 74 53
Email: [email protected]