RAU Awards-2024: Подай заявку та стань кращим у ритейлі та серед ТРЦ
Зміст:
  1. Ключові номінації "Ритейлер року"
  2. Ключові номінації "Кращі ТРЦ/Shopping Centre Awards"
  3. Чому варто подати заявку?

 Саме тут відзначаються найкращі компанії, які задають стандарти та формують майбутнє галузі. 

Цього року правила конкурсу зазнали змін: тепер, щоб взяти участь, компанії мають самостійно подати заявку. Участь у конкурсі безкоштовна, за винятком деяких проєктних номінацій.

Цього року переможці визначатимуться у 27 номінаціях, з них 18 нагород отримають ритейлери і девʼять – девелопери.

кнопка – ПОДАТИ ЗАЯВКУ
https://awards.rau.ua 

Ключові номінації "Ритейлер року"

  • Ритейлер року в сегменті товарів для дітей;
  • Ритейлер року в сегменті спортивного одягу та взуття;
  • Ритейлер року в сегменті техніки, електроніки та гаджетів;
  • Ритейлер року в сегменті портативної електроніки;
  • Ритейлер року в jewelry;
  • Ритейлер року в drogerie;
  • Магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG;
  • Компактний супермаркет року в FMCG;
  • Супермаркет року в FMCG;
  • Ритейлер року "One dollar store";
  • Якірний fashion-ритейлер року;
  • Fashion-ритейлер року;
  • Ритейлер року в сегменті Pharmaceutics;
  • Ритейлер року в сегменті ПЕК;
  • Кращий концепт року (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.
  • Інноваційний ритейлер року (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.
  • Персона року в ритейлі
  • Найдинамічніший ритейлер року (Спеціальна премія ім. Євгенія Кулинича

Ключові номінації "Кращі ТРЦ/Shopping Centre Awards"

  • Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками;
  • Кращий середній ТРЦ поза містами-мільйонниками;
  • Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками;
  • Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках;
  • Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках;
  • Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках;
  • Кращий суперрегіональний ТРЦ;
  • Кращий маркетинг ТРЦ (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.
  • Персона року в девелопменті

Повний список номінацій та критерії відбору за посиланням: https://awards.rau.ua

Оцінювання учасників проводиться у два етапи: голосує Експертна рада, до складу якої входять топ-менеджери ринку та відкрите голосування – голосують гравці ринку.

RAU Awards-2024: Подай заявку та стань кращим у ритейлі та серед ТРЦ

📅 Дедлайн подачі заявок – до 7 жовтня 2024 року.

📋 Заявка включає заповнення профайлу з короткими відомостями про компанію, що додасть балів при оцінюванні. 

🛎 Подати заявку та ознайомитися зі складом Експертної ради можна на https://awards.rau.ua

Чому варто подати заявку?

- Високий рівень експертів. Відбір переможців здійснюватиме Експертна рада, до складу якої входять топ-менеджери провідних компаній України й авторитетні експерти ринку ритейлу та девелопменту.
- Визнання на ринку. RAU Awards – це престижна відзнака, яка підтверджує ваші досягнення та відкриває нові можливості для розвитку бізнесу.

- Унікальна платформа для нетворкінгу. Це чудова нагода зустрітись з колегами та партнерами, обмінятись ідеями та надихнутись новими проєктами.

Скористайтеся можливістю отримати визнання на найвищому рівні та закріпити свій успіх у сфері ритейлу та девелопменту!

З будь-яких питань звертайтеся до Наталії Підвишенної, Client-manager: 

Телефон: +38 050 313 74 53 

Email: [email protected]

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