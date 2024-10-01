RAU Awards-2024: Подай заявку та стань кращим у ритейлі та серед ТРЦ

5 грудня 2024 року у Києві відбудеться VII церемонія нагородження RAU Awards-2024 — подія, яка вже стала визначальною для українського ритейлу та торговельної нерухомост

Саме тут відзначаються найкращі компанії, які задають стандарти та формують майбутнє галузі.

Цього року правила конкурсу зазнали змін: тепер, щоб взяти участь, компанії мають самостійно подати заявку. Участь у конкурсі безкоштовна, за винятком деяких проєктних номінацій.



Цього року переможці визначатимуться у 27 номінаціях, з них 18 нагород отримають ритейлери і девʼять – девелопери.



кнопка – ПОДАТИ ЗАЯВКУ

https://awards.rau.ua

Ключові номінації "Ритейлер року"

Ритейлер року в сегменті товарів для дітей;

Ритейлер року в сегменті спортивного одягу та взуття;

Ритейлер року в сегменті техніки, електроніки та гаджетів;

Ритейлер року в сегменті портативної електроніки;

Ритейлер року в jewelry;

Ритейлер року в drogerie;

Магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG;

Компактний супермаркет року в FMCG;

Супермаркет року в FMCG;

Ритейлер року "One dollar store";

Якірний fashion-ритейлер року;

Fashion-ритейлер року;

Ритейлер року в сегменті Pharmaceutics;

Ритейлер року в сегменті ПЕК;

Кращий концепт року (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.

Інноваційний ритейлер року (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі). Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.

Персона року в ритейлі

Найдинамічніший ритейлер року (Спеціальна премія ім. Євгенія Кулинича)

Ключові номінації "Кращі ТРЦ/Shopping Centre Awards"

Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками;

Кращий середній ТРЦ поза містами-мільйонниками;

Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками;

Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках;

Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках;

Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках;

Кращий суперрегіональний ТРЦ;

Кращий маркетинг ТРЦ (подача заявок в дану номінацію здійснюється на комерційній основі) . Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза.

Буде трійка переможців – золото, срібло, бронза. Персона року в девелопменті

Повний список номінацій та критерії відбору за посиланням: https://awards.rau.ua

Оцінювання учасників проводиться у два етапи: голосує Експертна рада, до складу якої входять топ-менеджери ринку та відкрите голосування – голосують гравці ринку.

📅 Дедлайн подачі заявок – до 7 жовтня 2024 року.

📋 Заявка включає заповнення профайлу з короткими відомостями про компанію, що додасть балів при оцінюванні.

🛎 Подати заявку та ознайомитися зі складом Експертної ради можна на https://awards.rau.ua

Чому варто подати заявку?

- Високий рівень експертів. Відбір переможців здійснюватиме Експертна рада, до складу якої входять топ-менеджери провідних компаній України й авторитетні експерти ринку ритейлу та девелопменту.

- Визнання на ринку. RAU Awards – це престижна відзнака, яка підтверджує ваші досягнення та відкриває нові можливості для розвитку бізнесу.

- Унікальна платформа для нетворкінгу. Це чудова нагода зустрітись з колегами та партнерами, обмінятись ідеями та надихнутись новими проєктами.

Скористайтеся можливістю отримати визнання на найвищому рівні та закріпити свій успіх у сфері ритейлу та девелопменту!

З будь-яких питань звертайтеся до Наталії Підвишенної, Client-manager:

Телефон: +38 050 313 74 53

Email: [email protected]