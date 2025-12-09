RAU Awards-2025: у Києві відзначили найкращих ритейлерів та ТРЦ України

4 грудня у Києві відбулася VIII церемонія нагородження RAU Awards-2025 — головної премії українського ритейлу та сфери торговельної нерухомості. Щороку вона визначає компанії, які демонструють найвищі стандарти розвитку, інновацій та клієнтського сервісу.

RAU Awards є проєктом Асоціації ритейлерів України. З 2024 року компанії подають заявки самостійно, а оцінювання проходить у два етапи: голосування Експертної ради (70%) та відкрите голосування ринку (30%). Партнером з аудиту традиційно виступає BDO Ukraine.

У 2025 році премію вручали в 28 номінаціях — 17 у сфері ритейлу та 11 у сфері девелопменту торговельно-розважальних центрів. У відкритому голосуванні взяли участь 2596 професіоналів ринку, а до Експертної ради увійшли 39 топменеджерів і власників провідних компаній.

Головні нагороди

  • Персона року в ритейлі — Ігор Хижняк, CEO Comfy
  • Персона року в девелопменті — Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ Respublika Park
  • Найдинамічніший ритейлер року (премія ім. Євгенія Кулинича) — мережа "Аврора"

Ключові переможці у сфері ритейлу

  • Магазин біля дому / міні-маркет року (FMCG) — Thrash!Траш!
  • Ритейлер року в техніці та електроніці — Comfy
  • Ритейлер року в товарах для дітей — Будинок Іграшок
  • Drogerie-ритейлер року — EVA
  • Ювелірний ритейлер року — Золотий Вік
  • Fashion Made in Ukraine — VOVK
  • Міжнародний fashion-ритейлер року — Sinsay
  • Ритейлер року в ПЕК — ОККО
  • Товари для дому та побуту — JYSK

Спеціальні номінації

  • Кращий концепт року в ритейлі
    • золото — Comfy
    • срібло — Епіцентр
    • бронза — Подорожник
  • Інноваційний ритейлер року
    • 1 місце — Сільпо
    • 2 місце — Comfy
    • 3 місце — Фокстрот
  • Мультиканальний ритейлер року
    • 1 місце — Comfy
    • 2 місце — EVA
    • 3 місце — Auchan Україна
Переможці в сегменті торговельно-розважальних центрів

  • Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками — ТРЦ Lubava (Черкаси)
  • Кращий середній ТРЦ поза містами-мільйонниками — ТРЦ Sky Park (Вінниця)
  • Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками — Veles Mall (Івано-Франківськ)
  • Кращий торговий комплекс поза обласними центрами — Retail Park Bucha
  • Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках — Smart Plaza Polytech (Київ)
  • Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках — Forum Lviv
  • Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках — ТРЦ Nikolsky (Харків)
  • Кращий суперрегіональний ТРЦ у містах-мільйонниках — Respublika Park (Київ)
Благодійний аукціон

У межах події пройшов аукціон "Пташки перемоги", де вдалося зібрати понад 700 000 грн на підтримку ЗСУ. Серед лотів — підпис Валерія Залужного, боксерські рукавиці Олександра Усика, гітара Святослава Вакарчука та інші унікальні предмети.

Серед гостей — керівники та топменеджери провідних компаній: Епіцентр, Сільпо, EVA, Comfy, LPP, Metro Ukraine, Антошка, АТБ, Puma, Vodafone Retail, Novus, Prostor, Glovo Express, Dragon Capital, Budhouse Group та інші.

Церемонія супроводжувалася виступами гурту G-ART та Злати Огнєвич.