RAU Awards-2025: у Києві відзначили найкращих ритейлерів та ТРЦ України

4 грудня у Києві відбулася VIII церемонія нагородження RAU Awards-2025 — головної премії українського ритейлу та сфери торговельної нерухомості. Щороку вона визначає компанії, які демонструють найвищі стандарти розвитку, інновацій та клієнтського сервісу.

RAU Awards є проєктом Асоціації ритейлерів України. З 2024 року компанії подають заявки самостійно, а оцінювання проходить у два етапи: голосування Експертної ради (70%) та відкрите голосування ринку (30%). Партнером з аудиту традиційно виступає BDO Ukraine.

У 2025 році премію вручали в 28 номінаціях — 17 у сфері ритейлу та 11 у сфері девелопменту торговельно-розважальних центрів. У відкритому голосуванні взяли участь 2596 професіоналів ринку, а до Експертної ради увійшли 39 топменеджерів і власників провідних компаній.

Головні нагороди

Персона року в ритейлі — Ігор Хижняк, CEO Comfy

Персона року в девелопменті — Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ Respublika Park

Найдинамічніший ритейлер року (премія ім. Євгенія Кулинича) — мережа "Аврора"

Ключові переможці у сфері ритейлу

Магазин біля дому / міні-маркет року (FMCG) — Thrash!Траш!

— Thrash!Траш! Ритейлер року в техніці та електроніці — Comfy

— Comfy Ритейлер року в товарах для дітей — Будинок Іграшок

— Будинок Іграшок Drogerie-ритейлер року — EVA

— EVA Ювелірний ритейлер року — Золотий Вік

— Золотий Вік Fashion Made in Ukraine — VOVK

— VOVK Міжнародний fashion-ритейлер року — Sinsay

— Sinsay Ритейлер року в ПЕК — ОККО

— ОККО Товари для дому та побуту — JYSK

Спеціальні номінації

Кращий концепт року в ритейлі золото — Comfy срібло — Епіцентр бронза — Подорожник

Інноваційний ритейлер року 1 місце — Сільпо 2 місце — Comfy 3 місце — Фокстрот

Мультиканальний ритейлер року 1 місце — Comfy 2 місце — EVA 3 місце — Auchan Україна



Переможці в сегменті торговельно-розважальних центрів

Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками — ТРЦ Lubava (Черкаси)

— ТРЦ Lubava (Черкаси) Кращий середній ТРЦ поза містами-мільйонниками — ТРЦ Sky Park (Вінниця)

— ТРЦ Sky Park (Вінниця) Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками — Veles Mall (Івано-Франківськ)

— Veles Mall (Івано-Франківськ) Кращий торговий комплекс поза обласними центрами — Retail Park Bucha

— Retail Park Bucha Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках — Smart Plaza Polytech (Київ)

— Smart Plaza Polytech (Київ) Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках — Forum Lviv

— Forum Lviv Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках — ТРЦ Nikolsky (Харків)

— ТРЦ Nikolsky (Харків) Кращий суперрегіональний ТРЦ у містах-мільйонниках — Respublika Park (Київ)

Благодійний аукціон

У межах події пройшов аукціон "Пташки перемоги", де вдалося зібрати понад 700 000 грн на підтримку ЗСУ. Серед лотів — підпис Валерія Залужного, боксерські рукавиці Олександра Усика, гітара Святослава Вакарчука та інші унікальні предмети.

Серед гостей — керівники та топменеджери провідних компаній: Епіцентр, Сільпо, EVA, Comfy, LPP, Metro Ukraine, Антошка, АТБ, Puma, Vodafone Retail, Novus, Prostor, Glovo Express, Dragon Capital, Budhouse Group та інші.

Церемонія супроводжувалася виступами гурту G-ART та Злати Огнєвич.