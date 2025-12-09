RAU Awards-2025: у Києві відзначили найкращих ритейлерів та ТРЦ України
4 грудня у Києві відбулася VIII церемонія нагородження RAU Awards-2025 — головної премії українського ритейлу та сфери торговельної нерухомості. Щороку вона визначає компанії, які демонструють найвищі стандарти розвитку, інновацій та клієнтського сервісу.
RAU Awards є проєктом Асоціації ритейлерів України. З 2024 року компанії подають заявки самостійно, а оцінювання проходить у два етапи: голосування Експертної ради (70%) та відкрите голосування ринку (30%). Партнером з аудиту традиційно виступає BDO Ukraine.
У 2025 році премію вручали в 28 номінаціях — 17 у сфері ритейлу та 11 у сфері девелопменту торговельно-розважальних центрів. У відкритому голосуванні взяли участь 2596 професіоналів ринку, а до Експертної ради увійшли 39 топменеджерів і власників провідних компаній.
Головні нагороди
- Персона року в ритейлі — Ігор Хижняк, CEO Comfy
- Персона року в девелопменті — Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ Respublika Park
- Найдинамічніший ритейлер року (премія ім. Євгенія Кулинича) — мережа "Аврора"
Ключові переможці у сфері ритейлу
- Магазин біля дому / міні-маркет року (FMCG) — Thrash!Траш!
- Ритейлер року в техніці та електроніці — Comfy
- Ритейлер року в товарах для дітей — Будинок Іграшок
- Drogerie-ритейлер року — EVA
- Ювелірний ритейлер року — Золотий Вік
- Fashion Made in Ukraine — VOVK
- Міжнародний fashion-ритейлер року — Sinsay
- Ритейлер року в ПЕК — ОККО
- Товари для дому та побуту — JYSK
Спеціальні номінації
- Кращий концепт року в ритейлі
- золото — Comfy
- срібло — Епіцентр
- бронза — Подорожник
- Інноваційний ритейлер року
- 1 місце — Сільпо
- 2 місце — Comfy
- 3 місце — Фокстрот
- Мультиканальний ритейлер року
- 1 місце — Comfy
- 2 місце — EVA
- 3 місце — Auchan Україна
Переможці в сегменті торговельно-розважальних центрів
- Кращий малий ТРЦ поза містами-мільйонниками — ТРЦ Lubava (Черкаси)
- Кращий середній ТРЦ поза містами-мільйонниками — ТРЦ Sky Park (Вінниця)
- Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками — Veles Mall (Івано-Франківськ)
- Кращий торговий комплекс поза обласними центрами — Retail Park Bucha
- Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках — Smart Plaza Polytech (Київ)
- Кращий середній ТРЦ у містах-мільйонниках — Forum Lviv
- Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках — ТРЦ Nikolsky (Харків)
- Кращий суперрегіональний ТРЦ у містах-мільйонниках — Respublika Park (Київ)
Благодійний аукціон
У межах події пройшов аукціон "Пташки перемоги", де вдалося зібрати понад 700 000 грн на підтримку ЗСУ. Серед лотів — підпис Валерія Залужного, боксерські рукавиці Олександра Усика, гітара Святослава Вакарчука та інші унікальні предмети.
Серед гостей — керівники та топменеджери провідних компаній: Епіцентр, Сільпо, EVA, Comfy, LPP, Metro Ukraine, Антошка, АТБ, Puma, Vodafone Retail, Novus, Prostor, Glovo Express, Dragon Capital, Budhouse Group та інші.
Церемонія супроводжувалася виступами гурту G-ART та Злати Огнєвич.