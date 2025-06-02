RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва

Тема цього року — "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування"

11–12 червня | Київ | RAU EXPO 2025 — подія, яка об'єднує всіх, хто рухає ринок ритейлу та ТРЦ

RAU EXPO 2025 — це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві — це ваша must-visit подія в червні. 12 сесій 80+ топспікерів 1500+ учасників

Тема цього року — "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування". Ідеї тут одразу трансформуються в рішення, а знайомства — у партнерства.

На вас чекає:

Експо-зона з 70 компаніями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids та багато інших ;

з 70 компаніями: ; 2 сцени з глибокими кейсами — про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію;

— про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію; Networking із власниками, топменеджерами, інвесторами, експертами з усієї України.

Серед експертів:

Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS

президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS Ігор Хижняк , CEO Comfy

, CEO Comfy Борис Марков , Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club

, Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club Сергій Магдич , Заступник Голови Правління ПУМБ

, Заступник Голови Правління ПУМБ Олег Нікольський , Маркетинг директор Фокстрот

, Маркетинг директор Фокстрот Іван Чивкін , Виконавчий директор Антошка

, Виконавчий директор Антошка Тетяна Білошицька , Директорка з маркетингу KFC

, Директорка з маркетингу KFC Олексій Миропольський , Комерційний директор RozetkaPay

, Комерційний директор RozetkaPay Ярослава Білан , Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа" Київхліб"

, Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа" Київхліб" Дмитро Соколовський, співвласник Harvest

І ще десятки лідерів, які не просто розповідають, а діляться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.

🔗 Програма та реєстрація: https://expo.rau.ua/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=rauexpo2025&utm_content=liga&utm_term=rauexpo

📞 Контакт: Наталія Підвишенна — +38 050 313 74 53, 📧 [email protected]

RAU EXPO — простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа.