RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва
11–12 червня | Київ | RAU EXPO 2025 — подія, яка об'єднує всіх, хто рухає ринок ритейлу та ТРЦ
RAU EXPO 2025 — це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві — це ваша must-visit подія в червні. 12 сесій 80+ топспікерів 1500+ учасників
Тема цього року — "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування". Ідеї тут одразу трансформуються в рішення, а знайомства — у партнерства.
На вас чекає:
- Експо-зона з 70 компаніями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids та багато інших;
- 2 сцени з глибокими кейсами — про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію;
- Networking із власниками, топменеджерами, інвесторами, експертами з усієї України.
Серед експертів:
- Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS
- Ігор Хижняк, CEO Comfy
- Борис Марков, Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club
- Сергій Магдич, Заступник Голови Правління ПУМБ
- Олег Нікольський, Маркетинг директор Фокстрот
- Іван Чивкін, Виконавчий директор Антошка
- Тетяна Білошицька, Директорка з маркетингу KFC
- Олексій Миропольський, Комерційний директор RozetkaPay
- Ярослава Білан, Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа" Київхліб"
- Дмитро Соколовський, співвласник Harvest
І ще десятки лідерів, які не просто розповідають, а діляться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.
🔗 Програма та реєстрація: https://expo.rau.ua/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=rauexpo2025&utm_content=liga&utm_term=rauexpo
📞 Контакт: Наталія Підвишенна — +38 050 313 74 53, 📧 [email protected]
RAU EXPO — простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа.