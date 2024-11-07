RAU Summit 2024 – ключова подія року для всіх гравців сфери ритейлу та ТРЦ

RAU Summit 2024: відвідайте подію для бізнес-інсайтів та реальних кейсів з топ-спікерами. Інвестиції, ритейл, технології.

RAU Summit — це унікальна можливість побачити реальні кейси, отримати практичні інсайти та знайти нові перспективи для розвитку бізнесу. Поспішаємо поділитися новинами про перших спікерів RAU Summit 2024! Вони принесуть інсайти та досвід, аби ви могли зробити свої бізнес-рішення ще ефективнішими.

Перші спікери RAU Summit 2024:

Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital;

генеральний директор Dragon Capital; Марк Петкевич, генеральний директор ТОВ "Новус Україна";

генеральний директор ТОВ "Новус Україна"; Євген Іваниця, Country Director JYSK в Україні;

Country Director JYSK в Україні; Максим Гаврюшин , голова УРТЦ та Операційний директор Budhouse Group;

, голова УРТЦ та Операційний директор Budhouse Group; Алла Теліга, співзасновниця "Галя Балувана" та Wesoła Pani;

співзасновниця "Галя Балувана" та Wesoła Pani; Валерій Решетняк, СЕО robota.ua та інші.

Головна тема події: "Інвестиції в ефективність та розвиток"

На RAU Summit 2024 будуть обговорюватися найактуальніші теми для ритейлу та торговельної нерухомості:

Динаміка розвитку галузі 2024. Географія ритейлу, обороти мереж та зміни в споживчому попиті. Як змінюються тенденції та що очікувати в майбутньому? Перспективні вектори для інвестицій. Які напрямки стануть ключовими для інвесторів? Оцінка можливостей для розширення бізнесу в нових умовах. Технології та рішення. Новітні інструменти та технології, що сприяють зростанню бізнесу, оптимізації процесів та залученню клієнтів. Ринок торговельної нерухомості. Хто нові гравці, як змінюється конкуренція та що потрібно для утримання трафіку в торговельних центрах? Український прорив. Як українські компанії стають лідерами на внутрішньому ринку та в чому полягає їх унікальна стратегія? Підкорювачі зовнішніх ринків. Досвід та історії успіху українських компаній, які вийшли на міжнародні ринки та змогли закріпити свої позиції на світовій арені.

RAU Summit – це можливість побачити реальні кейси, отримати корисну інформацію та інсайти для подальшого розвитку вашого бізнесу.

Детальніше про RAU Summit 2024

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