RAU Summit 2024: підсумкова подія для ритейлу та ТРЦ

RAU Summit 2024 у Києві: обговорення ритейлу, нетворкінг з топменеджерами, інноваційні рішення, адаптація бізнесу до сучасних викликів.

4 грудня Київ стане центром дискусій у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. RAU Summit 2024 об’єднає топменеджерів провідних компаній, підприємців та інвесторів для обговорення актуальних тенденцій, реальних кейсів та перспектив розвитку бізнесу.

Під час події буде гарна нагода почути від очільників та топменеджерів провідних компаній реальні кейси, отримати практичні поради та знайти нові перспективи для розвитку бізнесу.

Серед спікерів:

Надія Бігун, заступниця міністра економіки України

Томаш Фіала, CEO Dragon Capital

Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management

Володимир Поперешнюк, співвласник "Нової пошти", український підприємець, лібертаріанець

Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО

Галина Янченко, народна депутатка, голова Парламентської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів, очолює робочу групу із залучення інвестицій в ОПК

Ганна Марсова, International Leasing and Expansion Director Sinsay

Віталій Стефурак, директор з розвитку McDonaldʼs в Україні.

Чому варто відвідати RAU Summit 2024?

- Експертність та унікальні інсайти. На RAU Summit 2024 виступлять топ-експерти ринку ритейлу, девелопменту та бізнесу. Ви отримаєте доступ до актуальних прогнозів, трендів і рішень, які допоможуть у розвитку вашої справи.

- Цінні контакти та нетворкінг. Захід об’єднає понад 300 лідерів галузі, підприємців, інвесторів та управлінців. Це унікальна можливість знайти нових партнерів, обговорити ідеї та розширити свою професійну мережу.

- Інноваційні ідеї та практичні кейси. Сесії, презентації та дискусії зосереджені на ефективних стратегіях, новітніх технологіях і перевірених рішеннях. Ви дізнаєтеся, як втілювати зміни, які працюють.

- Можливість впливати на майбутнє. RAU Summit — це простір для обговорення ключових викликів та можливостей галузі. Ви зможете взяти участь у формуванні нових підходів до розвитку бізнесу та ринку.

- Актуальні теми воєнного часу. Обговорення стратегій, які допомагають бізнесу адаптуватися в умовах викликів, і перспективи розвитку в післявоєнний період — одна з головних цінностей заходу. Спікери розкриють передові підходи до розвитку компаній в умовах війни та змін споживчих очікувань. Експерти галузі обговорять важливі аспекти та тренди, що формують ринок ритейлу сьогодні і в майбутньому.

📅 RAU Summit 2024 — це подія, яка надихає, надає знання та допомагає бізнесу зростати навіть у найскладніші часи. Скористайтесь шансом бути частиною цього масштабного заходу!

Реєстрація завершується 3 грудня. Тож саме зараз ваш шанс долучитися до ключової події року у ритейлі та ТРЦ.

Програма RAU Summit 2024