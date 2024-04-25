Реєстрація компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах

Реєстрація компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах відкриває перед підприємцями з різних куточків світу ряд вигідних бізнес-переваг, що пояснює популярність цієї країни як міжнародного бізнес-центру.

Стаття https://ybcase.com/ua/countries/unitedarabemirates пропонує огляд переваг реєстрації компаній в ОАЕ та ключових етапів реєстраційної процедури.

Вагомі причини відкрити компанію в ОАЕ

Окрім стратегічного розташування, сприятливого бізнес-середовища, сучасної логістичної інфраструктури, ОАЕ пропонують привабливі податкові пільги, відсутність валютних обмежень, доступ до міжнародних ринків. Інші причини вибору ОАЕ для відкриття фірми:

  • Політична стабільність.
  • Наявність численних вільних зон.
  • Вигідна імміграційна політика.

Якщо бажаєте зареєструвати компанію в ОАЕ, забезпечте себе підтримкою спеціалізованих експертів, які мають досвід супроводу в реєстрації компаній в ОАЕ.

Процес реєстрації компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах

Одним з ключових аспектів успішної реєстрації фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах є дотримання вимог, встановлених місцевими органами. Нижче описані етапи реєстрації компанії в ОАЕ:

  1. Визначення юрисдикції та правової форми.
  2. Розробка бізнес-плану.
  3. Юридичне оформлення відносин з місцевим спонсором (якщо є необхідність).
  4. Підготовка та подання заяви і документів до реєстраційного органу.
  5. Оплата зборів.

Після отримання Сертифіката про інкорпорацію компанії в ОАЕ необхідно отримати галузеві ліцензії та дозволи та відкрити рахунок в ОАЕ.

Вибір зони для створення компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах

У підприємців є кілька варіантів для відкриття бізнесу в ОАЕ.

Компанія на материковій частині:

  • Limited Liability Company.
  • Joint Stock Company.
  • Partnership.
  • Branch.

Компанія у ВЕЗ:

  • FZCo.
  • FZE.
  • Branch.

Вибір між реєстрацією місцевої компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах і компанії у Вільній економічній зоні (ВЕЗ) залежить від специфіки бізнесу та цілей.

Реєстрація LTD в ОАЕ підходить для:

  • Ведення бізнесу на всій території ОАЕ та за кордоном.
  • Широкого спектру діяльності.

Плюси:

  • Свобода ведення бізнесу.
  • LTD компанії можуть укладати контракти безпосередньо з державними органами та компаніями на території ОАЕ.
  • Відсутність вимог до мінімального капіталу.

Мінуси:

  • Обмежена участь іноземних громадян (для деяких сфер діяльності).
  • LTD підлягають сплаті корпоративного податку з прибутку (9%), який перевищує 375 000 AED.

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