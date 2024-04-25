Реєстрація компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах відкриває перед підприємцями з різних куточків світу ряд вигідних бізнес-переваг, що пояснює популярність цієї країни як міжнародного бізнес-центру.

Стаття https://ybcase.com/ua/countries/unitedarabemirates пропонує огляд переваг реєстрації компаній в ОАЕ та ключових етапів реєстраційної процедури.

Вагомі причини відкрити компанію в ОАЕ

Окрім стратегічного розташування, сприятливого бізнес-середовища, сучасної логістичної інфраструктури, ОАЕ пропонують привабливі податкові пільги, відсутність валютних обмежень, доступ до міжнародних ринків. Інші причини вибору ОАЕ для відкриття фірми:

Політична стабільність.

Наявність численних вільних зон.

Вигідна імміграційна політика.

Якщо бажаєте зареєструвати компанію в ОАЕ, забезпечте себе підтримкою спеціалізованих експертів, які мають досвід супроводу в реєстрації компаній в ОАЕ.

Процес реєстрації компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах

Одним з ключових аспектів успішної реєстрації фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах є дотримання вимог, встановлених місцевими органами. Нижче описані етапи реєстрації компанії в ОАЕ:

Визначення юрисдикції та правової форми. Розробка бізнес-плану. Юридичне оформлення відносин з місцевим спонсором (якщо є необхідність). Підготовка та подання заяви і документів до реєстраційного органу. Оплата зборів.

Після отримання Сертифіката про інкорпорацію компанії в ОАЕ необхідно отримати галузеві ліцензії та дозволи та відкрити рахунок в ОАЕ.

Вибір зони для створення компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах

У підприємців є кілька варіантів для відкриття бізнесу в ОАЕ.

Компанія на материковій частині:

Limited Liability Company.

Joint Stock Company.

Partnership.

Branch.

Компанія у ВЕЗ:

FZCo.

FZE.

Branch.

Вибір між реєстрацією місцевої компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах і компанії у Вільній економічній зоні (ВЕЗ) залежить від специфіки бізнесу та цілей.

Реєстрація LTD в ОАЕ підходить для:

Ведення бізнесу на всій території ОАЕ та за кордоном.

Широкого спектру діяльності.

Плюси:

Свобода ведення бізнесу.

LTD компанії можуть укладати контракти безпосередньо з державними органами та компаніями на території ОАЕ.

Відсутність вимог до мінімального капіталу.

Мінуси:

Обмежена участь іноземних громадян (для деяких сфер діяльності).

LTD підлягають сплаті корпоративного податку з прибутку (9%), який перевищує 375 000 AED.

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