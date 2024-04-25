Реєстрація компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах
Реєстрація компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах відкриває перед підприємцями з різних куточків світу ряд вигідних бізнес-переваг, що пояснює популярність цієї країни як міжнародного бізнес-центру.
Стаття https://ybcase.com/ua/countries/unitedarabemirates пропонує огляд переваг реєстрації компаній в ОАЕ та ключових етапів реєстраційної процедури.
Вагомі причини відкрити компанію в ОАЕ
Окрім стратегічного розташування, сприятливого бізнес-середовища, сучасної логістичної інфраструктури, ОАЕ пропонують привабливі податкові пільги, відсутність валютних обмежень, доступ до міжнародних ринків. Інші причини вибору ОАЕ для відкриття фірми:
- Політична стабільність.
- Наявність численних вільних зон.
- Вигідна імміграційна політика.
Якщо бажаєте зареєструвати компанію в ОАЕ, забезпечте себе підтримкою спеціалізованих експертів, які мають досвід супроводу в реєстрації компаній в ОАЕ.
Процес реєстрації компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах
Одним з ключових аспектів успішної реєстрації фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах є дотримання вимог, встановлених місцевими органами. Нижче описані етапи реєстрації компанії в ОАЕ:
- Визначення юрисдикції та правової форми.
- Розробка бізнес-плану.
- Юридичне оформлення відносин з місцевим спонсором (якщо є необхідність).
- Підготовка та подання заяви і документів до реєстраційного органу.
- Оплата зборів.
Після отримання Сертифіката про інкорпорацію компанії в ОАЕ необхідно отримати галузеві ліцензії та дозволи та відкрити рахунок в ОАЕ.
Вибір зони для створення компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах
У підприємців є кілька варіантів для відкриття бізнесу в ОАЕ.
Компанія на материковій частині:
- Limited Liability Company.
- Joint Stock Company.
- Partnership.
- Branch.
Компанія у ВЕЗ:
- FZCo.
- FZE.
- Branch.
Вибір між реєстрацією місцевої компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах і компанії у Вільній економічній зоні (ВЕЗ) залежить від специфіки бізнесу та цілей.
Реєстрація LTD в ОАЕ підходить для:
- Ведення бізнесу на всій території ОАЕ та за кордоном.
- Широкого спектру діяльності.
Плюси:
- Свобода ведення бізнесу.
- LTD компанії можуть укладати контракти безпосередньо з державними органами та компаніями на території ОАЕ.
- Відсутність вимог до мінімального капіталу.
Мінуси:
- Обмежена участь іноземних громадян (для деяких сфер діяльності).
- LTD підлягають сплаті корпоративного податку з прибутку (9%), який перевищує 375 000 AED.
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