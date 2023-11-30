Розвиток ринку деревини: Американська торговельна палата й УЕБ провели спільний захід

Американська торговельна палата разом з партнерами працює над розвитком ринкових відносин як в Україні, так і за її межами.

Одним з таких напрямків є функціонування біржової торгівлі як одного з ринкових інструментів. УЕБ та ACC плідно співпрацюють у напрямку розвитку товарних ринків, в т.ч. й ринку деревини.

Одним з елементів спільної діяльності стало проведення вебінару "Ринок необробленої деревини в Україні", що відбувся 30 листопада та зібрав понад 70 учасників, більшість з яких були міжнародні компанії деревообробної галузі.

Спікер заходу, заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук, розповів учасникам про лісовий фонд України та його структуру, ознайомив зі статистикою ринку деревини та його реформуванням, етапами та системою торгівлі деревиною, використанням необробленої деревини в енергетичних проєктах.

Зокрема Костянтин Шевчук повідомив, що Україна за площею лісів посідає 9 місце в Європі, що є значним потенціалом для розвитку галузі. 80% лісових насаджень знаходиться у державній власності. У липні 2021 року була проведена реформа, наслідком якої стало створення ДП "Ліси України", відокремлення адміністративних функцій від виробничих та продаж деревини виключно на ліцензованих торговельних майданчиках і товарних біржах. Всі операції купівлі-продажу проходять під наглядом НКЦПФР.

Загалом, завдяки проведеним змінам, ринок деревини став прозорим, біржові торги ресурсом конкурентними та доступними кожному, як резидентам, так і нерезидентам. Збільшились об’єми продажів. Так, на УЕБ, за 9 місяців поточного року було реалізовано необробленої деревини більше ніж за весь 2022 рік.

"Біржова торгівля деревиною в Україні набула світових стандартів. Багато в чому це стало можливим завдяки співпраці з закордонними партнерами, з якими ми знаходимось у постійному діалозі. На біржі впроваджені сучасні ефективні інструменти торгівлі, додаткові сервіси такі, як індекси середньозважених цін, модуль аналітики та постторговий сервіс. У період з січня 2022 року по вересень 2023 року на УЕБ проведено понад 2 300 торгів деревиною за результатами яких укладено 25 400 договорів. Реалізовано 5,47 млн куб. м деревини на 435,3 млн доларів США", – наголосив Костянтин Шевчук.

Також він зазначив, що торги деревиною на УЕБ відкриті для всіх охочих.

Наприкінці заходу Костянтин Шевчук відповів на питання, що цікавили учасників вебінару.