Сайти, де можна легко знайти роботу в Польщі
Польща залишається популярною країною для міграції у 2024 році. Багато українців обирають саме цю країну, щоб працевлаштуватися за кордоном. Тому, щоб знайти хороші вакансії в Польщі, варто підшукати такі сайти, як Layboard.com, де ще є чимало корисної інформації.
Високий попит на працівників, конкурентні зарплати та простота адаптації роблять цю країну привабливою для багатьох багато років. Адже щоб знайти роботу в Польщі, не обов’язково звертатися до посередників — існує багато зручних сайтів, які допоможуть знайти вакансії в Польщі.
Layboard.com
Layboard.com може стати першим та надійним сайтом, де знаходять роботу в Європі, навіть не покидаючи власної домівки. З кожним роком кількість вакансій на цій платформі тільки збільшується, адже попит породжує пропозиції, а сам сайт доступний кожному навіть без швидкої реєстрації.
Платформа пропонує широкий вибір вакансій у різних сферах:
- Робота на заводах і фабриках.
- Логістика, склади, водії.
- Будівництво.
- Готельно-ресторанний бізнес.
Цей сайт досить простий та інтуїтивно зрозумілий. Також на сайті вакансії доступні українською мовою, а ще є детальний опис вимог до кандидатів та умов праці. Через сайт є можливість безпосередньо зв’язатися з роботодавцем чи надіслати йому резюме.
Pracuj.pl
Ще один сайт, який точно варто вибрати новачку, який тільки шукає актуальну інформацію та навіть допомогу. На ньому публікуються варіанти в таких сферах, як ІТ, фінанси, освіта чи медицина.
Особливості цієї платформи:
- Зручний пошук вакансій за містами та категоріями.
- Можливість створити власний профіль і завантажити резюме.
- Вакансії від перевірених компаній.
Цей ресурс буде корисний для тих, хто шукає постійну роботу з офіційним працевлаштуванням у Польщі.
OLX Praca
OLX — це популярна платформа для оголошень, яка має окремий розділ з вакансіями.
Переваги цього сайту:
- Велика кількість оголошень для новачків.
- Пропозиції від прямих роботодавців.
- Проста навігація та можливість швидкого зв’язку з роботодавцем.
На OLX Praca можна знайти як довгострокові вакансії, так і сезонну роботу.
Work.ua
Work.ua — відомий український сайт, який також пропонує вакансії в Польщі.
Чим відрізняється цей сайт від схожих ресурсів:
- Є розділ із роботами за кордоном, включаючи Польщу.
- Можливістю фільтрувати вакансії за різними критеріями
- Українською мовою інтерфейсу, що зручно для користувачів.
Цей сайт підходить для тих, хто звик до українських платформ, але хоче знайти роботу за кордоном.
Eures.europa.eu
EURES — офіційний портал Європейського Союзу. Тобто всі вакансії з цього сайту проходять найкращу перевірку.
Особливості цього ресурсу:
- Вакансії з офіційним працевлаштуванням.
- Інформація про умови праці та життя в Польщі.
- Можливість отримати консультацію від експертів.
Цей сайт ідеально підходить для тих, хто шукає легальну роботу та хоче отримати підтримку на кожному етапі працевлаштування.
Jooble
Jooble — це агрегатор вакансій, який збирає пропозиції з різних сайтів.
Переваги цього сайту:
- Швидкий пошук за ключовими словами.
- Актуальні вакансії у різних сферах.
- Можливість підписки на нові пропозиції.
Jooble ідеально підходить для тих українців, хто хоче отримати максимально широкий вибір за короткі строки.
Gowork.pl
Gowork.pl — ще один популярний польський сайт для пошуку роботи.
Особливості цього ресурсу:
- На ньому є відгуки про компанії.
- Публікуються вакансії у різних регіонах Польщі.
В цілому це досить корисний ресурс для всіх мігрантів.