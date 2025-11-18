SALES FORUM’2025: Код прибутку. Продажі нового мислення

SALES FORUM’2025 – головна бізнес-подія для керівників продажів, маркетингу, аналітики та експорту, присвячена системному зростанню бізнесу. Цьогорічна тема – "Код прибутку. Продажі нового мислення".

21 листопада Форум об’єднує представників бізнесу та експертів, щоб дослідити, як змінюється архітектура продажів у світі даних і швидких рішень. У центрі дискусій – поведінкова економіка, інтеграція комерційних функцій, омніканальність, культура лідерства та цифрові моделі масштабування.

На форумі обговорюватимуть, як:

зрозуміти логіку мислення клієнта і використати поведінкові інсайти у комерційній стратегії;

побудувати єдину систему зростання, що поєднує Sales, Marketing, Analytics і Customer Success у спільну бізнес-модель;

підвищити ефективність каналів і створити омніканальний клієнтський досвід;

впровадити Sales Engine епохи даних – цифрову систему продажів, що базується на CRM, аналітиці й agile-культурі;

розвивати культуру команд, орієнтовану на результат.

Подія збере понад 400 власників бізнесів, CEO, комерційних директорів та керівників відділів продажів, які формують нову логіку прибутковості українського бізнесу.

Серед спікерів:

Андрій Длігач (Advanter Group),

Марина Авдєєва ("Арсенал Страхування"),

Дмитро Поліщук (ПУМБ),

Денис Корабльов, Оксана Борнак, Олександр Паламарчук (МХП),

Ірина Зеленіна (Український експортний альянс),

Василь Яцишин (Kormotech)

Олександр Колб (Promodo),

Антон Камінський (Winner Leasing),

Антон Федулов (Sales Label),

Дмитро Казавчинський (CLIXAR),

Вадим Марценко (Martsenko Sales) та інші.

Організатор – KA Group. Генеральний партнер – МХП. Офіційні партнери – Kormotech і Linkos Group.

SALES FORUM’2025 формує середовище лідерів, які мислять системно, діють точно й будують прибутковість як стратегію, а не випадковість.