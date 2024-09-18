Самосійні ліси, які не передали ДП "Ліси України", стали причиною масштабних пожеж

Лісові пожежі в Україні стабілізувалися, але боротьба триватиме ще тиждень. Лісівники та ДСНС активно працюють над локалізацією та нейтралізацією вогню.

Ситуація з лісовими пожежами в Україні наразі стабілізована, але ще принаймні тиждень лісівникам та ДСНС доведеться боротись з поширенням вогню. Про це заявив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"В Україні триває рекордна посуха. В деяких регіонах опадів не було вже три місяці. Прогноз невтішний… Принаймні ще тиждень нам спільно з ДСНС доведеться боротися з масштабними лісовими пожежами".

Лісівники зупинили поширення вогню на Полтавщині, де пожежа охопила майже тисячу гектарів. Біля столиці локалізовано велику пожежу у Вищедубечанському лісовому господарстві на площі 145 га. Нейтралізовані значні пожежі на Харківщині в Жовтневому та Чугуєво-Вовчанському лісових господарствах. Вогонь, кажуть в ДП "Ліси України", вже не поширюється, але всередині лісових масивів продовжується детонація боєприпасів.

За словами Болоховця, точкові загоряння на територіях ДП "Ліси України" зазвичай швидко виявляються та нейтралізуються, допоки вогонь не встиг поширитися. Однак найбільша проблема виникає, коли пожежа перекидається в ліси державного підприємства з інших територій – об’єктів ПЗФ або залісених сільськогосподарських ділянок.

"Вчасно не локалізовані "зовнішні" пожежі насуваються на наші угіддя з надто великим фронтом. Функція лісівників – виявлення та первинне гасіння пожеж. Впоратися з таким масштабом стихійного лиха під силу лише ДСНС, яка має на озброєнні велику кількість потужної техніки", – зазначає Болоховець.

Як повідомляється, у багатьох випадках лісівники благали місцеву владу передати залісені ділянки держпідприємству, щоб організувати пожежне облаштування та належний контроль, але отримали відмову. За словами Болоховця, щоб запобігти виникненню масштабних пожеж всі самосійні ліси потрібно терміново передати під контроль держави.

В ДП "Ліси України" заявляють, що вже планують відновлення знищених пожежами ділянок лісу. Але знову таки є проблема.

"Знову впираємося в процедуру, яка займає дуже багато часу та коштів. Треба нарешті визнати, що швидкість відновлення згорілих лісів залежить виключно від дерегуляції нормативної бази", – підкреслив Болоховець.