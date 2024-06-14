Сенсаційна ціна на цукор в Auchan Україна

Auchan анонсує супер акцію на цукор, який буде коштувати всього 19,90 за кілограм.

Акція буде тривати з 15 по 16 червня в усіх гіпермаркетах Auchan або доставкою "ДОДОму" з сайту auchan.ua. Акція запроваджена до початку сезону збору та консервації ягід, мережа пропонує найвигіднішу пропозицію на один з ключових елементів для консервації – цукор.

"Ми прагнемо підтримувати купівельну спроможність українців через забезпечення товарами доступної вартості та високої якості. Auchan цінує своїх клієнтів і продовжує працювати над тим, щоб задовольняти потреби і очікування", — прокоментували в мережі Auchan акційну пропозицію.