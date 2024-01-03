Що таке екосистема PIN-UP Global: з яких сегментів складається та що має на меті

Екосистема незалежних компаній бере участь у життєвому циклі різноманітних продуктів для розваг. Бізнес продовжує розвиватись у безлічі напрямків. В тому числі присутність Pin-Up Global зростає в інформаційному полі, де кожен може дізнатись більше про особливості екосистеми. У кожному сегменті можуть бути присутні один або ж декілька повноправних компаній, які взаємодіють між собою певним чином. Pin Up не цурається інновацій, тому у кожному напрямі впроваджуються нові технології та нестандартні ідеї задля подальшого розвитку.

З яких саме сегментів складається екосистема PIN-UP Global

В залежності від конкретного напрямку екосистема Пін Ап Глобал можна розділити на декілька різних напрямків:

PIN-UP.BUSINESS. Цей напрямок створений спеціально для того, щоб монетизувати бізнес-процеси. У складі даного сегменту є компанії, які спеціалізується на фінансах, правовому полі та іншому.

PIN-UP.TECH. У цьому сегменті присутні IT-компанії, котрі створюють ПЗ для інших учасників екосистеми PIN-UP Global. Учасники сегмента використовують новітні технології, щоб партнери не втрачали позицій лідера на ринкові в обраній галузі. Головна мета сегмента – створювати дійсно високоякісну продукцію.

PIN-UP.CARE. Представлений сегмент створений для того, щоб співпрацювати з некомерційними організаціями, які дозволяють підтримувати суспільство у соціальній, економічній та екологічній сферах.

PIN-UP.TRAFFIC. Цей сегмент відповідає за забезпечення якісного трафіку, який повністю окупається, для продукту та послуг кожного клієнта в обраній галузі.

PIN-UP.CRM. Даний сегмент екосистеми створений для того, щоб забезпечити справді якісний рівень сервісу та маркетингу для кожного клієнта. Спеціалісти напрямку завжди швидко розв’язують будь-які проблеми та дозволяють значно спростити життя клієнта.

PIN-UP.INVESTMENTS. Новий напрям екосистеми, що займається інвестиціями в проєкти та продукти у сфері трафіку, розробки ПЗ, AI, обслуговування клієнтів, платіжних систем тощо.

Екосистема незалежних компаній завжди готова прийняти у свою команду нових спеціалістів у будь-якому з запропонованих напрямків. Приєднавшись до найкращих, можна не сумніватись в успішності свого майбутнього. Наразі екосистема має 8 офісів по всьому світові у різних країнах: 2 в Україні, по 1-му у Польщі, Казахстані, Вірменії та інших. Кількість співробітників переважає над 2000, де про кожного з них піклуються.

Основна мета PIN-UP Global

Екосистема PIN-UP Global поставила собі за мету завжди залишатись лідером в обраній галузі. Цього вдається досягти шляхом глибокого розуміння ринку та використання інноваційних технологій. На основі взаємної довіри та поваги до незалежності кожного, вдалось створити високу якість обслуговування та кожного продукту, що виходить на ринок. Кожен сегмент об’єднує зусилля для того, щоб досягти загальної мети.