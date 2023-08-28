RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
28.08.2023, 14:00

Подія року: що покажуть на осінній презентації Apple

Этот материал также доступен на русском
Подія року: що покажуть на осінній презентації Apple - Фото

Магазин техніки Apple у Києві вже звільняє полиці під нові продукти – у Купертіно обіцяють презентувати цілу низку нових продуктів

Чекати на презентацію залишилося небагато – поки що точні дані не відомі, але ймовірно, що парад презентацій (а їх буде відразу кілька) розпочнеться вже 15 вересня.

Презентація поділена на дві частини

Традиційно в Купертіно проведуть кілька івентів – окремий вечір буде присвячений iPhone 15, другий – іншим гаджетом. Очікується, що новий смартфон покажуть 15 вересня. Трохи пізніше презентують цілу низку інших девайсів – попередньо це 15-дюймові MacBook Air, iMac з процесорами М2, Ipad mini та Pro, а також нові Apple Watch.

Яким буде iPhone 15?

Оновлення дійсно будуть грандіозними і торкнуться всіх систем телефону. Почнемо з того, що зміниться сам склад "гравців" команди – замість 4 моделей буде відразу 5. До вже знайомих минулого покоління додасться преміальний iPhone 15 Ultrа.

У флагманській та преміальній лінійках задня панель буде виготовлена ​​з титану, що надасть максимального захисту. Рамки навколо дисплея стануть ще тоншими, що дозволить збільшити площу екрану. Збережеться врізка Dynamic Island, але врізка змінить свою форму і розміщуватиметься у верхній частині екрана. Екран завжди буде активним з функцією Always On.

Відмінності між базовими та флагманськими моделями стануть ще більшими. Флагмани отримають новий процесор, з яким гаджет у буквальному значенні слова літатиме – його потужність вразить, обіцяють інженери. Є інформація, що оперативна пам'ять досягне рекордних 8 Гб – на сьогоднішній день таким обсягом не може похвалитися жоден смартфон у світі.

Камери використовуватимуть абсолютно новий телескопічний об'єктив з 10-кратним цифровим збільшенням. Основні об'єктиви вийдуть з роздільною здатністю 48 Мегапікселів.

Вперше на корпусі з'явиться порт USB-C. Однак для зарядки звичніше та зручніше використовувати бездротову магнітно-індукційну зарядну систему MagSafe. До речі, автономний час роботи трохи зросте.

Ціни на п'ятнадцяті айфони будуть на колишньому рівні – від 799 доларів у базовій моделі. на Apple iPhone 15 вартість у Києві буде традиційно трохи вищим, ніж на американському ринку.

Де придбати iPhone 15 в Україні?

Вам потрібний фірмовий інтернет-магазин продукції Apple My Cloud Store. Тут новинки з'являться першими і в повній лінійці – ви зможете підібрати модель ідеальної для себе комплектації. Ціни найкращі на ринку, надаються офіційні гарантії якості. Доставка охоплює всю територію України.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: Apple, iPhone 15
Ще по темі
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 