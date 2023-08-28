Подія року: що покажуть на осінній презентації Apple

Чекати на презентацію залишилося небагато – поки що точні дані не відомі, але ймовірно, що парад презентацій (а їх буде відразу кілька) розпочнеться вже 15 вересня.

Презентація поділена на дві частини

Традиційно в Купертіно проведуть кілька івентів – окремий вечір буде присвячений iPhone 15, другий – іншим гаджетом. Очікується, що новий смартфон покажуть 15 вересня. Трохи пізніше презентують цілу низку інших девайсів – попередньо це 15-дюймові MacBook Air, iMac з процесорами М2, Ipad mini та Pro, а також нові Apple Watch.

Яким буде iPhone 15?

Оновлення дійсно будуть грандіозними і торкнуться всіх систем телефону. Почнемо з того, що зміниться сам склад "гравців" команди – замість 4 моделей буде відразу 5. До вже знайомих минулого покоління додасться преміальний iPhone 15 Ultrа.

У флагманській та преміальній лінійках задня панель буде виготовлена ​​з титану, що надасть максимального захисту. Рамки навколо дисплея стануть ще тоншими, що дозволить збільшити площу екрану. Збережеться врізка Dynamic Island, але врізка змінить свою форму і розміщуватиметься у верхній частині екрана. Екран завжди буде активним з функцією Always On.

Відмінності між базовими та флагманськими моделями стануть ще більшими. Флагмани отримають новий процесор, з яким гаджет у буквальному значенні слова літатиме – його потужність вразить, обіцяють інженери. Є інформація, що оперативна пам'ять досягне рекордних 8 Гб – на сьогоднішній день таким обсягом не може похвалитися жоден смартфон у світі.

Камери використовуватимуть абсолютно новий телескопічний об'єктив з 10-кратним цифровим збільшенням. Основні об'єктиви вийдуть з роздільною здатністю 48 Мегапікселів.

Вперше на корпусі з'явиться порт USB-C. Однак для зарядки звичніше та зручніше використовувати бездротову магнітно-індукційну зарядну систему MagSafe. До речі, автономний час роботи трохи зросте.

Ціни на п'ятнадцяті айфони будуть на колишньому рівні – від 799 доларів у базовій моделі. на Apple iPhone 15 вартість у Києві буде традиційно трохи вищим, ніж на американському ринку.

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