SOFTICO отримує найвищий статус Premier серед партнерів Tableau в Україні та Європі

Компанія SOFTICO оголосила, що отримала найвищий статус Premier серед партнерів Tableau в Україні та інших країн Європи. Це ще один крок вперед для SOFTICO, який підтверджує високий професіоналізм та визнання на міжнародному рівні.



Що означає це для клієнтів SOFTICO?

Клієнти можуть бути впевнені, що співпраця з компанією SOFTICO надасть їм доступ до найсучасніших рішень та кращих практик у сфері аналізу даних. Завдяки вбудованим візуальним передовим практикам Tableau забезпечує безмежне дослідження даних, не перериваючи процес аналізу. Разом із тим клієнти отримають ще більше спеціальних пропозицій та надійну технічну підтримку.

Престижний статус Premier також дозволить SOFTICO більш тісно співпрацювати з командою Tableau, вносити свій внесок у розвиток продукту та допомагати впроваджувати нові функції та можливості. Як надійний партнер, Tableau допомагає організаціям прискорити інновації, покращити операції та краще обслуговувати своїх клієнтів. Це означає, що клієнти SOFTICO будуть першими, хто отримає доступ до оновлень та інновацій в Tableau.

"SOFTICO пишається своїм статусом Premier серед партнерів Tableau і з нетерпінням очікує майбутніх викликів та можливостей. Компанія зберігає свою посвяченість високій якості, інноваціям та задоволенню потреб клієнтів, ставлячи цілісність та довіру на перше місце", – говорить Анна Догода, Business Development Manager Tableau.

Систему інтерактивної бізнес-аналітики Tableau застосовують у роботі та навчанні понад 65 000 людей у 100 країнах світу, в тому числі співробітники таких компаній як: BP, Apple, Wargaming (розробник — World of Tanks), Walmart, Heineken, Starbucks, Pfizer, Coca-Cola, Bank of America та Barclays.

Нагадаємо, що компанія Tableau повністю припинила роботу в росії та активно підтримує Україну у воєнний час. Клієнти, яким необхідно продовжити підписку, а також нові користувачі України можуть отримати всю потрібну інформацію у SOFTICO – офіційного партнера Tableau в Україні зі статусом Premier.