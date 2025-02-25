Sport Invest Group отримала нагороду Ukrainian Business Award у номінації Business of the Year

Компанія Sport Invest Group яка будує спортивні об'єкти в Україні, здобула нагороду "Business of the Year" за вклад у спортивну інфраструктуру.

Компанія Sport Invest Group – це більше ніж будівельна компанія. Це команда людей, які з повною самовіддачею створюють місця, де діти та дорослі можуть займатися спортом, розвиватися та просто насолоджуватися активним відпочинком. Саме тому у 2024 році компанія отримала престижну нагороду Ukrainian Business Award у номінації "Business of the Year", що стало визнанням її внеску у розвиток спортивної інфраструктури країни.

За понад сім років роботи Sport Invest Group реалізувала десятки проєктів по всій Україні. Вони будують футбольні поля, баскетбольні та тенісні корти, спортивні тренажерні комплекси, глядацькі трибуни та багатофункціональні спортивні зони. Але головне – це не просто майданчики, а якісно продумані простори, де кожен елемент створений для комфорту та безпеки.

Серед знакових проєктів компанії – Будівництво Спортивної бази дитячо – юнацької академії ФК Шахтар у місці Кременчук та Хмельницькому. У Кривому Розі Sport Іnvest Group побудувала спортивний комплекс, що об’єднує майданчики для різних видів спорту. А в котеджному містечку "Коник" під Києвом створили сучасну спортивну зону для активного дозвілля мешканців.

Що відрізняє Sport Invest Group від інших? Це передусім якість. Компанія використовує тільки сертифіковані матеріали та обладнання, гарантує довговічність конструкцій і пропонує сервісне обслуговування після завершення будівництва. Дотримання термінів і увага до деталей – те, за що клієнти цінують команду.

"Ми хочемо, щоб Україна мала якісну спортивну інфраструктуру, доступну кожному. Наша мета – не просто будувати, а створювати місця, де народжуються чемпіони, де формується здорове покоління. Це наша філософія, і ми слідуємо їй у кожному проєкті", – зазначає Сиворакша Радислав Олегович, директор Sport Invest Group.

Отримання нагороди Ukrainian Business Award 2024 підтверджує, що компанія рухається в правильному напрямку. Її майданчики стають точками зростання для українського спорту, а якість роботи – еталоном у галузі.