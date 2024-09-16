Тепер ми бачимо їх вночі: AMIC ENERGY оголосили про продовження "MAVIC від AMIC"

AMIC ENERGY та фонд Dignitas розпочали ініціативу "MAVIC від AMIC 3.0", щоб передати військовим 50 дронів DJI MAVIC 3T для нічних розвідувальних операцій.

Австрійська мережа АЗК AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas оголосили про старт "MAVIC від AMIC 3.0" Метою ініціативи стане передача військовослужбовцям 50 дронів DJI MAVIC 3T (Thermal), які дозволяють виявляти ворожий об’єкт у нічний час та в умовах обмеженої видимості.

"У критичний для України час, ми розуміємо, що ефективне використання сучасних технологій на полі бою може стати вирішальним. Дрони MAVIC 3T з тепловізійними камерами є необхідними для успішного проведення розвідувальних операцій у нічний час та за умов обмеженої видимості. Ми щиро вдячні нашим клієнтам за підтримку, завдяки якій можемо продовжувати допомагати Збройним Силам України та наближати перемогу", – сказав керуючий директор та акціонер AMIC ENERGY Гюнтер Маєр.

Про важливість наявності розвідувальних дронів, висловились і військовослужбовці у відеозверненні.

AMIC ENERGY вже профінансувала понад 17 млн грн та успішно передала 200 розвідувальних дронів до більше ніж 110 військових підрозділів Сил Безпеки й Оборони. Підтримати проєкт можна заправившись на усіх АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, а 5 гривень з кожного чеку клієнта компанія перерахує на закупівлю дронів для ЗСУ.

"Неможливо переоцінити важливість дронів нічного бачення Мавік 3Т для врятування життя на фронті", ділиться Люба Шипович, директорка БФ "Дігнітас". "Адже вони виконують функцію очей військових вночі, або за умов важкої видимості, спостерігаючи з неба за ворожим штурмом, артилерійським обстрілом та допомагаючи скерувати оборонні дії відповідно. Без видимості з неба – це сотні і сотні втрат життів військових, коли один такий дрон рятує життя цілого підрозділу від підступних дій ворога під покровом ночі".

Нагадуємо, що з початку повномасштабного вторгнення, ПІІ "АМІК УКРАЇНА" забезпечила підтримку уряду та народу України на загальну суму більше ніж 112 млн гривень (станом на 30.06.2024).





Довідково:

AMIC ENERGY – австрійська компанія, що є власником мережі з 470 автозаправних станцій роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ПІІ "АМІК УКРАЇНА" забезпечила підтримку уряду та народу України, військових підрозділів Сил Безпеки та Оборони, різних державних інституцій, благодійних організацій та персонал у найскрутніші моменти історії країни на суму понад 112 млн гривень (станом на 30.06.2024), в т.ч. передано майже 400 тис. літрів пального, понад 65 одиниць спеціальних військових пристроїв, апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА ANTIDRON KVSG 6+, автомобілі, військовий одяг, бронежилети, обігрівачі, універсальні мобільні батареї HamaSupreme, забезпечили обладнанням в укриття та медичні заклади Херсонської, Запорізької та Донецької областей тощо.

Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, який з 2023 року допомагає будувати сильне, технологічне спроможне та сучасне військо, надаючи ЗСУ технічну та іншу тактичну допомогу, спорядження, якісні знання й практики.

Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович та Марія Берлінська.