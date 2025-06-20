Теплі вихідні без зайвої спеки: час для приємного відпочинку

Ці вихідні — про легку прохолоду й свіжість. Дощі змиють пил та очистять повітря

За даними SINOPTIK.ua, 21–22 червня в Україні погода буде м’якшою за звичну червневу, із локальними дощами та свіжістю.

Субота, 21 червня

Свіжий подих літа. За даними SINOPTIK.ua, погода в суботу порадує тих, хто не полюбляє спеку. Температура майже по всій країні знизиться, а свіже повітря й короткочасні дощі дадуть змогу перепочити. Водночас у центрі та на півночі — зливи й грози.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) Вдень +17..+22 °C, що нижче за кліматичну норму, особливо в Луганську, де вночі до +10. Можливі локальні дощі з імовірністю 50–60%. Погода мінлива, часом із проясненнями. У Маріуполі — грози.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) Вдень +16..+21 °C, з прохолодними ночами до +12. У центрі та на півночі України в суботу очікуються серйозні дощі. У Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях можливі сильні зливи з грозами. Через вологу й вітер температура відчуватиметься нижчою, ніж є насправді.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ) +18..+22 °C вдень — не так вже й спекотно, але після попередніх тижнів — відчуття прохолоди. У біільшості регіонів без опадів. Ночі в Карпатах свіжі, до +10.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) +22..+29 °C — південне сонце тримається за своє. Тут погода літня — суха і тепліша, ніж в інших регіонах. Без дощів. Проте в степах й надалі тримається надзвичайна пожежна небезпека — не палимо багаття й не кидаємо недопалки.

🌿 Концентрація пилку трав висока, тож, якщо є алергія, обмежте час на природі. 💡 Народна прикмета: "Червневий дощ — жниво вчасне".

Неділя, 22 червня

Літній мікс: тепло та зливи. У неділю погода трохи вирівняється, та все ж у центрі й півночі — серйозні опади. Температура комфортна, але під зливою стане прохолодніше.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) Вдень +19..+23 °C — майже без опадів, вночі +11. У Луганську місцями можливі грози. Ніч залишається свіжою, до +11.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) Тепліше, ніж у суботу: +19..+24 °C, проте зі зливами. Суми, Черкаси, Кременчук — у зоні сильних дощів. У Вишгороді та Чернігові можливі грози. Зливи, як і зазвичай улітку, з’являтимуться швидко, тож не забудьте перевірити погоду на SINOPTIK.ua, прогноз оновлюється регулярно.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ) +21..+24 °C — теплий день, без опадів. Карпати дихають свіжістю, можливий легкий вечірній дощ.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) +23..+25 °C — м’яко, сонячно, без дощів. Але пильнуйте: у районах без опадів зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Ці вихідні — про легку прохолоду й свіжість. Дощі змиють пил та очистять повітря. За даними SINOPTIK.ua, літо відступило лише ненадовго — далі буде і сонце, і спека.