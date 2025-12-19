У 2024-2025 роках український бізнес остаточно відійшов від моделі "один канал – одна система". Продажі через Instagram, Telegram, маркетплейси та власні сайти тепер працюють паралельно, а клієнт очікує безшовного сервісу: швидкої відповіді, зрозумілої оплати, прозорої доставки й єдиного менеджера, який "бачить всю історію". Саме тому CRM у 2025 році – це вже не інструмент для зберігання контактів, а центр управління всією операційною моделлю онлайн-продажів.

За версією DIA Business, до ТОП-10 CRM для онлайн-продажів у 2025 році увійшли як міжнародні, так і локальні рішення: RetailCRM, SalesDrive, KeyCRM, Zoho CRM, HubSpot CRM, NetHunt CRM, KeepinCRM, Odoo CRM, Creatio. У цьому списку окремо виділяється SITNIKS CRM, яка була створена з урахуванням специфіки українського ринку та товарного бізнесу.

SITNIKS позиціонується не як "ще одна CRM", а як єдина платформа для продажів, де замовлення з усіх каналів збираються в одному кабінеті, автоматично проходять етапи оплати, доставки та списання зі складу. Система дозволяє працювати з соціальними мережами, сайтами й маркетплейсами без розривів між сервісами та без постійного ручного дублювання даних.

Повний функціональний набір, який цінується бізнесом

Ключова перевага SITNIKS – повний цикл усередині однієї системи: вбудовані платежі через SITNIKS Pay, управління складом у реальному часі, автоматичні статуси замовлень, логіка ШІ-тригерів без програмування та мобільний застосунок для власника й менеджерів. При цьому вартість не залежить від кількості користувачів, що критично для бізнесів у фазі росту.

Важливу роль у рейтингу відіграє й локальна адаптація: підтримка українських банків, платіжних сценаріїв, маркетплейсів і реальної поведінки клієнтів. Саме цей фактор часто робить локальні CRM ефективнішими за універсальні західні рішення, які потребують складних доопрацювань.

Окремо варто відзначити фактор швидкості впровадження. У 2025 році бізнеси дедалі рідше готові чекати місяцями на запуск CRM або залучати окрему технічну команду для підтримки системи. Саме тому все більшу цінність мають рішення, які можна запустити за кілька днів і одразу працювати з продажами. SITNIKS у цьому контексті вигідно відрізняється: онбординг, база знань, жива підтримка та готові бізнес-сценарії дозволяють перейти від "хаосу в каналах" до керованого процесу без болісної перебудови всієї компанії. Для малого й середнього бізнесу це часто стає вирішальним аргументом при виборі CRM.

Висновок

У 2025 році CRM – це не "облік лідів", а єдина система управління продажами, оплатами, доставкою, складом і комунікаціями. І серед рішень, доступних в Україні, SITNIKS CRM найбільш повно відповідає цій логіці та потребам сучасного онлайн-бізнесу.