Топ 5 помилок бізнесу, що призводять до витоку даних: коментар експерта

Більшість компаній вважає, що витік даних бізнесу відбувається через складні хакерські атаки. Насправді все частіше причиною стають банальні людські помилки. Недбалість у налаштуваннях доступів, слабкі паролі, відсутність базових правил безпеки.

З власного досвіду бачу, що навіть мала організація може втратити критичну інформацію через нехтування простими діями — резервним копіюванням або контролем листування співробітників. Саме ці "дірки" відкривають шлях зловмисникам.

Я, як експерт з захисту від кіберзагроз, готовий відкрито поділитися напрацьованими кейсами. Зібрав п’ять помилок, які бачу у більшості компаній. Їх можна уникнути без складних технологій.

Помилка 1: Економія на базовому захисті (антивіруси та оновлення)

Одна з найчастіших помилок кібербезпеки — економія на антивірусах. Бізнес часто встановлює безкоштовні версії, розраховані на домашнє використання, які не мають централізованого управління, хмарного моніторингу чи поведінкового аналізу загроз. У результаті компанія не бачить, як у систему потрапляє шкідливий код.

Нехтування простими та очевидними речами, такими як щоденні апдейти антивірусних сигнатур та самої ОС, створює величезну прогалину в безпеці. Саме ігнорування оновлень дозволяє зловмисникам використовувати відомі вразливості.

Помилка 2: "Людський фактор" без контролю

Тримайте ще один чесний коментар експерта. Найбільше проблем у компаніях створюють не хакери, а власні співробітники. Людський фактор проявляється у дрібницях, але вони часто стають причиною масштабних інцидентів:

використання паролів, що вже стали мемами — "123456" або "admin";

запис кодів доступу на наліпках, приклеєних до моніторів;

легковажне відкриття підозрілих листів із вкладеннями (фішинг — шахрайські повідомлення, що імітують офіційні);

передача робочих файлів через особисті месенджери.

Без поінформованості персоналу ці ризики зростають тисячоразово. Відсутність навчання персоналу призводить до того, що навіть технічно підготовлена компанія може втратити конфіденційні дані через одну помилку, щойно прийнятого на роботу новачка.

Помилка 3: Відсутність політики резервного копіювання

Коли немає регулярних бекапів (збережених даних), будь-яка атака типу ransomware може паралізувати роботу компанії. Вірус шифрує файли, і без заздалегідь збережених копій їх неможливо відновити. Відсутність резервного копіювання — це критичний ризик. Не варто його недооцінювати.

Я бачив випадки, коли після інциденту компанії доводилося починати все з нуля. Бази клієнтів, документи, бухгалтерія — усе втрачено. Ефективна стратегія копіювання передбачає мінімум три копії даних. На локальному сервері, у хмарі та на віддаленому носії.

Помилка 4: Неконтрольований доступ

Ще одна типова загроза для корпоративної безпеки — відсутність контролю за обліковими правами. Наприклад, після звільнення працівникам не вимикають доступ до робочих систем. Пошта, CRM, спільні файли — усе це може залишатися відкритим і стати джерелом витоку.

Часто у всіх співробітників однакові логіни, або кожен має права адміністратора. Системи без ролей і обмежень стають легкою ціллю для внутрішніх зловживань.

Помилка 5: Ігнорування безпеки віддаленого доступу

Після переходу на гібридний формат роботи з’явилась нова хвиля атак. Працівники підключаються до корпоративних файлів через відкриті Wi-Fi мережі або незахищені домашні роутери. Відсутність VPN, шифрування та двофакторної автентифікації робить ці з’єднання небезпечними.

Для надійного захисту даних я рекомендую встановити корпоративний VPN, контролювати точки доступу та використовувати складні паролі для підключення.

Висновок

Я переконаний, що усунення п’яти слабких місць вже закриває більшість векторів атак на бізнес. Регулярний аудит систем. Оновлення програмного забезпечення. Контроль доступів. Це базові кроки, які не потребують великих інвестицій. Вони дають потужний ефект.

Спираючись на мої особисті експертні дослідження та аналіз, раджу кожній компанії почати хоча б із перевірки своїх базових налаштувань безпеки. Це мінімум, який реально рятує бізнес від катастрофічних втрат.