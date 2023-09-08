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08.09.2023, 11:40

ТОП онлайн-замовлень українців влітку 2023. Аналітика VARUS

ТОП онлайн-замовлень українців влітку 2023. Аналітика VARUS - Фото

Мережа VARUS підвела підсумки онлайн-продажів літа 2023 і підготувала цікаву аналітику ТОП продуктів

Мережа VARUS підвела підсумки онлайн-продажів літа 2023 і підготувала цікаву аналітику ТОП продуктів, які користувались популярністю цього спекотного сезону в замовленнях через сайт varus.ua.

Найпопулярніші продукти за останні три місяці – куряче філе, цукор, банани і солодкі батончики. Серед напоїв, без особливих сюрпризів, попитом користувалися мінеральна та солодка вода, а також пиво, що є характерним для спекотного сезону. Окремо у VARUS зазначили, що за літо спостерігали підвищений попит на ще один алкогольний напій – віскі. Серед кондитерських виробів на першому місці в українських поціновувачів солоденького беззаперечним лідером є торт "Наполеон".

Окремо слід відзначити таку товарну категорію як морозиво, адже влітку вона користується підвищеним попитом. Так, серед онлайн-замовлень на сайті varus.ua було понад 8 тонн морозива, а це еквівалентно 60 000 пачкам! Найбільше до душі клієнтам VARUS прийшлося морозиво з вареним згущеним молоком, пломбір та смак з курагою, чорносливом та арахісом.

Серед напоїв за літній сезон онлайн-клієнти VARUS загалом замовили 315 000 л солодкої газованої води, 100 000 л соку та 140 л комбучі.

Також цікавою статистикою відзначаються популярні години замовлень клієнтів.  Таким чином виявилось, що в будні дні послуга онлайн-замовлень користується  меншою популярністю, а от найпопулярнішими днями для замовлень є неділя, субота та п’ятниця. Найбільш поширені години для замовлень: 12:00, 15:00 та 18:00.

Окрему увагу аналітики мережі VARUS звернули на те, які саме продукти харчування були популярні серед клієнтів онлайн-замовлень протягом усього дня. Беззаперечним лідером українців стала піца, її буквально готові їсти на сніданок, обід та вечерю, і замовляють протягом усього дня. Ще з цікавого, що у ранкові години, окрім піци, також часто замовляють салат "Оселедець під шубою".

Майбутнє розвитку ритейлу полягає у діалозі між мережею і клієнтом, а успіх полягає в випередженні очікувань. Тому ритейлери дуже багато часу приділяють і ретельно досліджують смакові вподобання своїх клієнтів, щоб почути і запропонувати найкращі пропозиції на улюблені товари. VARUS прагне зробити комфортним та легким шопінг, тому не так давно відкрив новий даркстор, щоб часові рамки доставки стали ще зручніше. Тепер для онлайн-замовлень на varus.ua доступний 20-хвилинний слот на доставку. Таким чином, ваші улюблені піца "Карбонара" і комбуча приїдуть до вас у більш точний час, ніж раніше, і не потрібно буде чекати 2+ години голодними :)

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість 103 супермаркети у різних містах України.

Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини to go і сервіс усвідомлених покупок varus.ua. 

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Теги: varus
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