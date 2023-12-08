ТОВ "Колір Буд" отримав нагороду Ukrainian Business Award 2023

ТОВ "Колір Буд" – компанія, яка вже 9 років спеціалізується на продажі будівельно-оздоблювальних матеріалів лише від надійних та перевірених виробників, таких як: Caparol, Alpina, CapaDecor, Remmers, Haering, Primalex тощо. Компанія постачає товари напряму від виробників. Тим самим – гарантує якість та сертифікацію продукції. ТОВ "Колір Буд" має також власну торгову марку "Crystal decor" – це високоякісні оздоблювальні матеріали як українського, так і італійського виробництва.

Для тонування матеріалів компанія використовує комп'ютерне змішування кольорів в системі Caparol ColorExpress. Це комплексна система тонування з інноваційним поєднанням органічних та неорганічних пігментів для максимальної стійкості кольорів з можливістю використання для будь-яких лінійок продуктів та екологічним стандартом E.L.F.

Серед асортименту ТОВ "Колір Буд":

інтер’єрні та фасадні фарби;

декоративні штукатурки;

лаки та емалі;

системи теплоізоляції фасаду;

будівельна хімія, в тому числі гідроізоляція, гідрофобізатори тощо;

герметики, силікони, клей-піна;

малярні інструменти: скотчі, валики, пензлі, захисні плівки і т.д.

Також компанія пропонує послуги з нанесення декоративної штукатурки. Це дає можливість не тільки придбати матеріал, але й замовити послуги з його нанесення. А це гарантія якісного виконання робіт і відтворення саме того взірця, який обрав клієнт в мережі магазинів "Колір Буд".

До беззаперечних переваг компанії відноситься: якісна та швидка консультація клієнтів; широкий асортимент товарів; зручна локація магазинів у м.Львів; наявність складу у кожному магазині; можливість замовлення товару онлайн та доставки по Україні (є власний інтернет-магазин); безкоштовна доставка товару та виїзд технолога в межах міста Львів для замірів; виготовлення зразків декоративних штукатурок під клієнта; допомога у вирішенні проблемних об’єктів тощо.

ТОВ "Колір Буд" став переможцем в номінації "BUSINESS OF THE YEAR 2023" завдяки високому стандарту якості продукції та її екологічності, яка пропонується в широкому асортименті, професіоналізму працівників та бригади майстрів, індивідуальному підходу до кожного клієнта та вражаючим досягненням в галузі. Нагорода свідчить про ефективність стратегій компанії та її визнання від клієнтів та бізнес-спільноти. А це є не лише похвалою для команди компанії, але і підтвердженням їхнього внеску у розвиток українського бізнесу та будівельної індустрії.

Директор ТОВ "Колір Буд" Ярослав Герасимович відзначив, що успіх компанії став можливим завдяки високому рівню професіоналізму та згуртованості всіх членів команди.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, ТОВ "Колір Буд" не залишається байдужим до загальнонаціональних проблем і робить все можливе для підтримки військових Збройних Сил України, наближаючи нашу перемогу. За цей час було здійснено з боку ТОВ "Колір Буд" неодноразові грошові внески на рахунок благодійних організацій, наприклад, для виготовлення безпілотника R18, придбання вантажного автомобіля для потреб ЗСУ та відкриття кабінету флоат-терапії у місті Львів для реабілітації всіх осіб, які стали жертвами та учасниками війни.

ТОВ "Колір Буд" не зупиняється на досягнутому. Отримання нагороди Ukrainian Business Award 2023 стане ще одним кроком для ТОВ "Колір Буд" у напрямку розвитку компанії та розширення впливу на ринку будівельно-оздоблювальних матеріалів, зберігаючи високі стандарти якості як продукції, так і обслуговування клієнтів.