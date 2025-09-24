Триває прийом заявок на RAU Awards 2025 – престижної премії у ритейлі та девелопменті

Асоціація ритейлерів Україні відкрила збір заявок на RAU Awards 2025 – головну, найпрестижнішу церемонію нагородження у сфері ритейлу й девелопменту.

Цьогоріч премія об’єднує 32 номінації, які відображають усі ключові сегменти ринку ритейлу та ТРЦ. Крім цього, ви маєте можливість подати кандидатуру на звання "Персона року" — щоб відзначити тих, хто справді впливає на розвиток українського бізнесу.

Участь у RAU Awards передбачає, що компанія самостійно подає заявку та профайлу. Це дозволяє зробити процес відбору відкритим та прозорим. Участь у конкурсі залишається безкоштовною, за винятком кількох проєктних номінацій. Встигніть подати заявку до 1 жовтня. Переможців визначатимуть у два етапи: оцінюванням Експертної ради та відкритим-онлайн голосуванням. Вага голосів 70 до 30.

Ми запрошуємо вас стати частиною цього масштабного проєкту. Нехай ваша компанія, ваші досягнення та ваша команда отримають заслужене визнання, про яке дізнається вся країна.

RAU Awards 2025 – це не лише відзнака найкращих, це місце зустрічі найуспішніших брендів і девелоперських компаній України. І саме ви можете бути серед них.

Усі деталі, перелік номінацій та склад Експертної ради – на сайті awards.rau.ua.